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Крах афганских войск был предсказан заранее: NYT напомнила про предупреждения разведки
17 августа 2021, 21:50 • 72 • Политика
Разведка США предупреждала власти страны о вероятном падении властей Афганистана.
Разведка США ещё в начале июля предупреждала власти страны о вероятном быстром крахе афганской армии после вывода войск.
Ранее президент Байден уверял, что власти Афганистана смогут противостоять исламистам после вывода американских войск. Президент США ещё 8 июля заверял, что исламские боевики не обязательно неизбежно захватят весь Афганистан.
Об информации разведки США сообщила газета New York Times. Такую информацию СМИ сообщили источники в правительстве, передаёт ТАСС.
Отчёты спецслужб к июлю 2021 года стали гораздо более пессимистичными, агенты выражали сомнения, что власти Афганистана сохранят контроль над Кабулом.
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