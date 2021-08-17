Крах афганских войск был предсказан заранее: NYT напомнила про предупреждения разведки

Разведка США предупреждала власти страны о вероятном падении властей Афганистана.

Разведка США ещё в начале июля предупреждала власти страны о вероятном быстром крахе афганской армии после вывода войск.

Ранее президент Байден уверял, что власти Афганистана смогут противостоять исламистам после вывода американских войск. Президент США ещё 8 июля заверял, что исламские боевики не обязательно неизбежно захватят весь Афганистан.

Об информации разведки США сообщила газета New York Times. Такую информацию СМИ сообщили источники в правительстве, передаёт ТАСС.

Отчёты спецслужб к июлю 2021 года стали гораздо более пессимистичными, агенты выражали сомнения, что власти Афганистана сохранят контроль над Кабулом.