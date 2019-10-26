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Крадут нефть у Сирии: Россия раскрыла бизнес Пентагона

26 октября 2019, 13:39  •  83 • Война
Военные США продолжают попытки удержания под своим контролем ряда территорий в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии для вывоза нефти на переработку в другие государства – доказательства этого представило Министерство обороны РФ.
Российское военное ведомство обнародовало фотоснимки со спутников, на которых видно, как бензовозы под защитой американских военных и сотрудников частных военных компаний массово вывозят углеводороды из Сирии, передает НСН.
При этом в Москве напомнили о словах главы Пентагона Марка Эспера, уверяющего, что целью нахождения группировки американских военнослужащих на востоке Сирии является якобы «предотвращение доступа ИГ (террористическая организация, запрещена в России) к нефтяным полям».
«Абсолютно все находящиеся на территории Сирии углеводородные залежи и другие полезные ископаемые принадлежат не террористам ИГ, и тем более не «американским защитникам от террористов ИГ», а исключительно Сирии», — говорится в комментарии Минобороны.
Поэтому – указали в министерстве – таких задач для Пентагона, как «защита нефти в Сирии», не может быть по определению, передает ФАН.
«То, чем сейчас занимается Вашингтон — захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом», — пояснили в Москве.
Российские военные также указали, что при недостаточности уровня защищенности нефтяных караванов, на их защиту готовы привлекаться силы специальных операций и даже Военно-воздушные силы США.
Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией Sadcup, созданной при так называемой «Автономной администрации Восточной Сирии». А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США.
«С учетом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет $38, ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает $30 млн», — сообщает Минобороны.
Накануне Пентагон сообщил, что собирается направить на северо-восток Сирии дополнительные силы, чтобы защитить находящиеся там нефтяные месторождения от боевиков ИГ.
«США намерены укрепить свои позиции в координации с партнерами из СДС (Сирийские демократические силы — «Газета.Ru») на северо-востоке Сирии дополнительными военными силами и средствами и не допустить, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию игроков», — сказал представитель ведомства.
В минобороны США сообщили, что установление контроля над нефтяными объектами в Сирии — одно из крупнейших достижений Вашингтона и его союзников, поскольку раньше месторождения были важнейшим источником доходов боевиков.
Американский лидер Дональд Трамп днем ранее пообещал в своем Twitter, что власти США не позволят террористам «Исламского государства» вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке САР.
«Нефтяные месторождения, о которых шла речь в моем вчерашнем выступлении о Турции и курдах, удерживались ИГ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ завладеть ими!» — заявил глава Белого дома.
Стоит отметить, что еще в июне нынешнего года мирные жители города Аль-Сувар провинции Дейр-эз-Зор жаловались, что живут в полной темноте почти месяц, поскольку гигантские генераторы перестали работать из-за того, что курдские отряды самообороны (SDF), поддержанные американцами, лишили город топлива.
По словам местных жителей, дизельное топливо на заправочных станциях компании Sadcup к северу от города Дейр-эз-Зор было монополизировано рядом влиятельных личностей, а затем украдено и вывезено.
В России придерживаются мнения, что все иностранные военные должны покинуть Сирию, поскольку легитимно в этой стране находятся только российские подразделения, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что конечная цель РФ — полный вывод любых иностранных вооруженных сил с территории САР.
«Это позиция, которую разделяют и Москва, и Дамаск. Эта цель является приоритетной в конечном итоге после полного политического урегулирования», — сказал он.

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