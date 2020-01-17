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Крадущийся Иран, затаившийся Израиль: что происходит между двумя странами

17 января 2020, 13:24  •  89 • Аналитика

В условиях резко обострившегося кризиса на Ближнем Востоке, одним из наиболее острых моментов является реальная возможность резкого ужесточения противостояния между основными тамошними антагонистами - Тегераном и Тель-Авивом. О том, насколько «теплые» и «дружественные» чувства питают друг к другу в этих столицах, и говорить не приходится. Один обмен взаимными «любезностями» между их лидерами, в котором обвинения в терроризме и эпитеты вроде «малого Сатаны» являются еще достаточно невинными высказываниями, чего стоит.


Может ли давняя вражда перерасти во что-то большее, вылиться в вооруженный конфликт или же имеются хоть какие-то шансы на мирное сосуществование этих непримиримых режимов?



Исходя из периодически просачивающейся в израильские СМИ информации, имеющей своим источником, если верить журналистам, ведущих аналитиков разведывательных служб этой страны, нынешний год в затянувшемся противостоянии должен стать решающим во всех отношениях. С одной стороны, сотрудники разведки ЦАХАЛ уверены: количеством обогащенного урана, необходимым для создания ядерного оружия, Иран будет обладать до конца 2020 года. В значительной мере это подтверждается и достаточно рискованными заявлениями, звучащими из самого Тегерана. Так, 16 января Хасан Роухани во всеуслышание поведал о том, что сегодня его страна «обогащает урана даже больше, чем до заключения ядерной сделки» и «прогрессирует, несмотря на усилившееся санкционное давление». Понятно, что ни оптимизма, ни уверенности в завтрашнем дне Израилю такие демарши не прибавляют.

С другой стороны, там все-таки не теряют надежды не столько на здравомыслие самого иранского руководства, сколько на силу воздействия на него представителей мировых держав, совершенно не заинтересованных в том, чтобы на Ближнем Востоке вспыхнула война с применением атомного оружия. В качестве таких в Израиле рассматривают уже даже не столько США, сколько Россию и Китай, имеющих на Тегеран вполне реальное влияние. В последнее время этот список пополнила и Турция, буквально вламывающаяся в ближневосточные «расклады» и всеми силами старающаяся стать в них одной из основных сил. Именно понимание лидерами этих государств того момента, что с получением ядерного «аргумента» Тегеран станет еще более непредсказуем и еще менее управляем и дарит Израилю ту небольшую долю оптимизма в иранском вопросе, которая у него имеется.

Впрочем, есть и еще один позитивный фактор. В определенных кругах как политической, так и военной элиты Израиля убеждены: уход из жизни Касема Сулеймани дает израильской стороне определенный «простор для маневра» и, как минимум, некоторое время для того, чтобы перевести дух и попробовать выстроить новые стратегии на иранском направлении. Связано это с тем, что сменивший Сулеймани на посту главы "Ал-Кудс" КСИР его заместитель, несмотря на достаточно большой опыт и профессионализм, все-таки является фигурой совершенно другого уровня. В связи с этим в Израиле очень надеются на ослабление (по крайней мере, временное) связей Ирана с теми силами, которые считают своими основными врагами: «Хизбаллой» и прочими. А также – на то, что Россия в силу своей «незаинтересованности в усилении регионального влияния Тегерана», как минимум, не будет препятствовать израильской стороне наносить «точечные» удары, направленные на его ослабление. Определенные события – к примеру, недавняя атака с помощью БПЛА, проведенная ЦАХАЛ на военную авиабазу T4 в сирийском Хомсе, позволяют предположить, что определенную почву под собой они имеют.

Можно говорить о двух возможных стратегиях в отношении Ирана, приверженцы которых сегодня в Израиле обладают реальным весом и влиянием. «Горячие головы» видят в его нынешнем «ослаблении» реальный шанс для «демонтажа оси зла проиранских сил», которые угрожают национальной безопасности «земли обетованной» и призывают к самым решительным наступательным действиям.

Более сдержанные и реалистичные политики считают, что пытаться «форсировать» создавшуюся ситуацию ни в коем случае не следует, поскольку последствия могут быть совершенно непредсказуемыми для всего региона, а цена их неподъемна. В конце концов, «тотальная война» с Ираном не входит в планы даже самых яростных израильских «ястребов». Судя по всему, в Израиле намерены пока не делать «резких движений», а выжидать и самым пристальным образом присматриваться к любым действиям Тегерана.
Александр Харалужный

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