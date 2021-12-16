КПРФ пригрозили проверкой за плакаты против QR-кодов

Депутаты КПРФ 16 декабря вывесили в зале заседания в Госдуме плакаты против законопроекта о QR-кодах, за это им пригрозили проверкой на экстремизм.

Во время рассмотрения законопроекта в нижней палате парламента началась потасовка. Депутатов от КПРФ попросили убрать плакаты, так как они не разрешены по регламенту.

«Убирайте плакаты, регламентом такое не предусмотрено, с плакатами на улицы, мы не будем тогда вопрос рассматривать», — обратились к коммунистам во время заседания.

Парламентариям пригрозили подачей заявления в соответствующие органы, где их действия могут рассмотреть на предмет экстремизма.

Ранее, 14 декабря, комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции во вторник рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Проект в первом чтении должны рассмотреть на пленарном заседании нижней палаты парламента 16 декабря.

13 декабря руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия поддерживает этот законопроект в первом чтении, однако понимает, что ко второму чтению необходимо будет провести серьезную работу, приняв в расчет все нюансы. По его словам, ЕР намерена вместе с правительством РФ доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах ко второму чтению.

В тот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, это стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Ранее, 9 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах и на некоторых видах транспорта носит рамочный характер и должен быть проработан в том числе с регионами. По словам главы государства, до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности к этому всей системы.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

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