КПРФ представила обновленную предвыборную программу

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 28 июля представила обновленную предвыборную программу, которая включает меры социальной поддержки населения и укрепления промышленности.

В среду в Москве прошла конференция представителей КПРФ. В ходе мероприятия лидер объединения Геннадий Зюганов рассказал о программе под названием «10 шагов к народовластию», которая нацелена на всестороннее развитие страны. Инициатива также призвана помочь России преодолеть последствия пандемии коронавируса, отметил Зюганов.

«Наша главная цель — за справедливую социалистическую нашу родину, и мы активно готовы вести дискуссию со своими оппонентами», — указал он.

17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

21 июня президент Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.