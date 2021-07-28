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КПРФ представила обновленную предвыборную программу

28 июля 2021, 14:10  •  82 • Политика
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 28 июля представила обновленную предвыборную программу, которая включает меры социальной поддержки населения и укрепления промышленности.
В среду в Москве прошла конференция представителей КПРФ. В ходе мероприятия лидер объединения Геннадий Зюганов рассказал о программе под названием «10 шагов к народовластию», которая нацелена на всестороннее развитие страны. Инициатива также призвана помочь России преодолеть последствия пандемии коронавируса, отметил Зюганов.
«Наша главная цель — за справедливую социалистическую нашу родину, и мы активно готовы вести дискуссию со своими оппонентами», — указал он.
17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
21 июня президент Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.
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