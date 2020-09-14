КПРФ не признает результаты выборов в некоторых регионах

КПРФ не признает итоги выборов в тех регионах, где кандидатов от партии не допустили до участия. Об этом заявил председатель партии Геннадий Зюганов в воскресенье, 13 сентября.

Партия не имела возможности поставить в этих регионах своих наблюдателей, цитирует его ТАСС.

В России в воскресенье стартовал единый день голосования в 83 субъектах страны (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По всей стране открылось более 56 тыс. избирательных участков. Пройдет более 9 тыс. кампаний всех уровней.

13 сентября выборы проходят только на избирательных участках. 11 и 12 сентября голосование проводилось также и на придомовых территориях, территориях общего пользования и на дому.

В четырех регионах идут дополнительные выборы депутатов Госдумы — в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях. В частности, в последних двух проводится эксперимент по электронному голосованию через госуслуги.