КПРФ кидает «в бой» эксгибиционисток, педофилов и пчеловодов

В преддверии думских выборов-2021 в сентябре КПРФ все чаще привлекает к себе внимание скандальными выходками и персонажами. На днях группа из пяти «секстремисток» из движения Femen провела возле Госдумы топлес-акцию в поддержку руководителя аппарата КПРФ Нины Останиной под лозунгами «Руки прочь от ануса Останиной» и «Анус Останиной не место для дискуссий».

До этого в Омской области жену депутата сельского поселения Покровка от КПРФ Алексея Анищенко заподозрили в организации сексуальных оргий и съемке домашних порнофильмов, в том числе с участием несовершеннолетних. В некоторых съемках принимала участие она сама и ее муж-коммунист, который ранее был судим за хранение наркотиков. Пока «комсомольцы» забавляются половыми девиациями, высокопоставленные руководители зюгановской компартии укрепляют «международную солидарность пчел и пчеловодов», проводя тематические собрания «красных» пасечников. У военных есть понятие мобилизационный резерв последней очереди, когда в бой за неимением лучшего кидают все оставшиеся людские ресурсы. Такая ситуация обычно возникает накануне разгромного поражения. Вероятно, вождь КПРФ Геннадий Зюганов настолько растерял людские резервы из-за массового оттока партактива и многочисленных расколов в партии, что в его распоряжении остались только «фрики». Однако «зюгановцам» это на руку. Ведь на фоне «фриков» перестают восприниматься аномалией олигархи в рядах КПРФ, полагают коммунисты из других компартий.

«Парад фриков и безумцев – это сознательная попытка престарелых «зюгановцев» ввергнуть всю КПРФ в состояние клинической шизофрении. Расчет прост: при нынешнем единоначалии окружению Геннадия Зюганова будет нетрудно сделать так, чтобы вменяемые и серьезные политики левой ориентации буквально с боями прорывались к своим избирателям через противостояние с любительницами анальных косметических процедур или кликушами из числа активисток Femen. «Зюгановцы» надеются таким способом удержать ситуацию под контролем и превратить процесс определения кандидатов на предстоящие выборы в пустопорожнюю говорильню. Если расчет оправдается, в выигрыше окажутся все те красные миллиардеры, которые и составляют реальный костяк партии и фракции КПРФ в Государственной Думе. Экспортер рыбных ресурсов господин Владимир Блоцкий. Феодал Павел Грудинин. Хозяева бойни Иван и Сергей Казанковы. «Эти-то хоть серьезные люди, не фрики и не клоуны какие-нибудь», — вот что на ближайших парламентских выборах будут говорить друг другу рядовые коммунисты, когда им вновь предложат голосовать за «красных» капиталистов из числа спонсоров Геннадия Зюганова. И голосовать будут почти по зову сердца: «Лучше уж пропахший рыбой Блоцкий из Лондона, чем порнограф-нарколыга из омской деревни», - заявил редактор «АПН-Северо-Запад» Андрей Дмитриев.

Поводом для скандальной акции Femen возле Госдумы стала публикация в Сети документов из косметического салона «Седа», где Останина проходила косметологическую процедуру по отбеливанию ануса. Коммунистка ранее подверглась сильной критике за то, что ее сын осужден на 12,5 лет за убийство, а сама Останина замечена в тесных связях с президентом США Джо Байденом. Из-за скандала с интимным видео, в котором снялась школьница, правоохранители изъяли у омского коммуниста-мундепа Анищенко, судимого ранее за хранение наркотиков в крупном размере, около 80 Гб домашнего видео, в том числе пикантного характера. Впрочем, депутат заявляет, что якобы не знал об увлечении своей супруги порно-съемками с детьми. Однако это далеко не первый случай с намеком на педофилию в рядах КПРФ. Так в Волгограде секретарь Краснооктябрьского районного комитета КПРФ Юрий Бабкин был задержан за развратные действия в отношении восьмилетнего мальчика. При аресте в его квартире правоохранители обнаружили много детской порнографии. В июле 2020 года в Республике Коми сотрудники ЦИК выяснили, что еще один «зюгановец», кандидат в депутаты республиканского госсовета VII созыва от КПРФ Андрей Дряблов ранее был судим по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Интерес к детям в рамках пресс-конференции, посвященной защите пчел от капиталистов, проявлял и Зюганов. Например, он заявил, что «в совхозе имени Ленина есть стеклянный улей. Туда дети могут подойти, попробовать потрогать». Вождя поддержал и депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев, который считает, что КПРФ нужно «привлекать больше молодых».

«Для серьезных представителей левой оппозиции сознательное превращение КПРФ в партию с фриковым содержанием – это парадоксальный шанс лишний показать потенциальным избирателям, как презрительно к ним относятся «зюгановцы» и обратить очевидную абсурдность борьбы за права пчел и хоккеистов себе на пользу. Между тем у впадающего в маразм и стяжательство «политбюро» ЦК КПРФ на этих выборах появилось немало конкурентов - Шевченко, Прилепин, Журавлев и другие, которые нацелились откусить существенную часть голосов коммунистических избирателей. И в итоге Геннадий Зюганов, не понявший всей серьезности ситуации, вполне возможно, уже в сентябре 2021 года пожалеет, что затеял этот фестиваль пчеловодства и клоунады», - предостерегает Андрей Дмитриев.

Скандалы вокруг ануса возникают в КПРФ регулярно. Например, не так давно депутат Госдумы, глава столичного Горкома и член ЦК компартии Валерий Рашкин направил депутатский запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко, в котором потребовал отчета по статистике распространения анальных трещин и геморроя у детей и взрослых граждан России за период с 2010 по 2019 годы. Анальная фиксация «зюгановцев» может свидетельствовать как об отсутствии у КПРФ актуальной социальной повестки, близкой широким слоям населения, так и о серьезных проблемах коммунистов с душевным здоровьем.