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КПРФ исправила приглашение на несанкционированную акцию: Мэрия Москвы ответила
24 сентября 2021, 17:30 • 104 • Политика
На сайте КПРФ исправили анонс о несогласованной акции после предупреждения РКН. Но мэрия Москвы всё равно отказала КПРФ в её проведении 25 сентября из-за действующих ограничений в связи с коронавирусом.
Представители КПРФ придумали, как обойти запрет на призыв к участию в несогласованных акциях в Москве. Однако в столичной мэрии указали, почему уловка коммунистов не работает.
Речь идёт о призыве, появившемся на сайте КПРФ, прийти на "народный сход" в Москве в субботу, 25 сентября. После предупреждения от Роскомнадзора о блокировке портала в связи с призывом принять участие в несогласованной акции коммунистическая партия отредактировала сообщение.
- объяснил член президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
Однако мэрия Москвы всё равно отказала КПРФ в проведении акции на Пушкинской площади 25 сентября из-за действующих ограничений в связи с коронавирусом. Сейчас в столице наблюдается четвёртая волна заболеваемости COVID-19.
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