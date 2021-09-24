КПРФ исправила приглашение на несанкционированную акцию: Мэрия Москвы ответила

На сайте КПРФ исправили анонс о несогласованной акции после предупреждения РКН. Но мэрия Москвы всё равно отказала КПРФ в её проведении 25 сентября из-за действующих ограничений в связи с коронавирусом.

Представители КПРФ придумали, как обойти запрет на призыв к участию в несогласованных акциях в Москве. Однако в столичной мэрии указали, почему уловка коммунистов не работает.

Речь идёт о призыве, появившемся на сайте КПРФ, прийти на "народный сход" в Москве в субботу, 25 сентября. После предупреждения от Роскомнадзора о блокировке портала в связи с призывом принять участие в несогласованной акции коммунистическая партия отредактировала сообщение.

Мы убрали тот материал, который допускал двойное толкование, и поставили тот, где говорится о встрече с депутатами. А там, где указывалось, что это народный сход, - он же может быть и в форме встречи, и в форме митинга,

- объяснил член президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Однако мэрия Москвы всё равно отказала КПРФ в проведении акции на Пушкинской площади 25 сентября из-за действующих ограничений в связи с коронавирусом. Сейчас в столице наблюдается четвёртая волна заболеваемости COVID-19.