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«Козырная карта»: почему в Германии опасаются конкуренции с российским Су-57

08 июля 2019, 11:09  •  74 • В России
Если российский истребитель пятого поколения Су-57 будет поставляться за рубеж по цене €31 млн за один экземпляр, западным аналогам будет сложно конкурировать с российскими поставками. Такой прогноз представило крупное немецкое издание Stern. Особое внимание журналисты обратили на тот факт, что к 2028 году, когда Су-57 поступит на вооружение, европейский аналог российского истребителя будет находиться ещё только на стадии разработки. Как считают эксперты, производители из ЕС отстали от России и США в этой области. По их мнению, во многом это произошло из-за политического диктата Вашингтона, который стремится ограничить экспорт российских вооружений при помощи прямого санкционного давления.
 
Многофункциональный истребитель Су-57 РИА Новости © Владимир Сергеев
 

Западные СМИ прогнозируют, что Россия произведёт фурор на мировом рынке вооружений, если в перспективе станет поставлять на экспорт новейший истребитель пятого поколения Су-57. Публикацию именно с таким посылом выпустили журналисты крупного немецкого издания Stern.

Причиной послужило заявление российского министра промышленности Дениса Манутрова на форуме «Армия-2019» о том, что Минобороны России подписало контракт с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) на поставку 76 таких самолётов.

Ранее именно эта цифра прозвучала во время совещания президента Владимира Путина с руководителями российских оборонных предприятий, на котором он заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС РФ на Су-57.

Опираясь на данные российских СМИ о том, что стоимость российского стелс-истребителя пятого поколения составит около €31 млн (или примерно $34 млн), немецкие журналисты сделали вывод, что подписанием контракта с Минобороны дело не обойдётся, а благодаря низкой стоимости при высоком качестве российский самолёт станет одним из наиболее привлекательных предложений на мировом оружейном рынке (ориентировочная цена американского истребителя пятого поколения F-35 составляет $85 млн — RT).

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

При этом, как отмечают журналисты Stern, проект аналогичного франко-германского самолёта-невидимки к 2028 году вряд ли даже выйдет за рамки опытно-конструкторской разработки. Стоящие же на вооружении ФРГ истребители четвёртого поколения Eurofighter Typhoon к тому времени значительно устареют.

«Таким образом, в чрезвычайных ситуациях российским самолётам будут противостоять порядком устаревшие Eurofighter, значительно уступающие им по техническим характеристикам», — сетуют журналисты Stern. 

Напомним, Stern выходит в Германии тиражом в 740 025 экземпляров, охват аудитории издания составляет более 7 млн человек.

По мнению экспертов, на страницах издания нашло выражение достаточно популярное в западных военно-политических кругах мнение.

«Подобного рода экспертных заключений становится всё больше, и это закономерно, поскольку Россия действительно выпускает конкурентоспособные вооружения», — отметил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Привлекательный рынок

О создании истребителя пятого поколения в России задумались ещё в конце 1980-х годов. Тогда советские ВВС выработали основные требования к будущему самолёту, призванному заменить МиГ-29 и Су-27. Однако распад Советского Союза и последовавший за этим социально-экономический кризис привели к длительной заморозке этих планов.

Вернуться к идее создания истребителя получилось только в начале 2000-х годов. Программа разработки истребителя пятого поколения стартовала в 2001 году на базе ГУП «Сухой» под обозначением «перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации». Уже позднее он стал известен как Т-50, а затем и Су-57. За два года был создан макет. Впервые новый самолёт поднялся в воздух в 2010 году.

Первый серийный истребитель Су-57 должен поступить в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020 году.

Самолёт предназначен для нанесения ударов по воздушным, наземным и надводным целям. Он обладает малой радиолокационной заметностью благодаря применению стелс-технологий.

  • Новейший истребитель пятого поколения Су-57 в Сирии
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Изначально в госпрограмме вооружений закладывалась поставка только 16 Су-57 до 2027 года. Однако, как объяснил Владимир Путин, выступая в Сочи на совещании, посвящённом вопросам развития военной авиации, себестоимость истребителя удалось ощутимо снизить, что позволило нарастить заказ.

Тогда же президент заявил о готовности Минобороны заключить контракт на поставку 76 истребителей, который и был подписан военным ведомством в июне на форуме «Армия-2019».

Как рассказал ранее в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного управления вооружения Вооружённых сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев, Су-57 получат вооружения, превосходящие по своим параметрам иностранные аналоги. 

Кроме того, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал СМИ о том, что для истребителя начата разработка перспективной противокорабельной ракеты. 

Хотя некоторые страны уже проявляют интерес к возможной закупке российского истребителя, Москва не спешит выставлять Су-57 на продажу за рубеж. Как заявил в прошлом месяце вице-премьер Юрий Борисов, самолёт будет экспортироваться, но только после принятия его на вооружение ВКС РФ.

«Пока Су-35 хорошо идёт, не видим смысла в подрыве собственного рынка. Будет необходимость — у нас всегда козырная карта есть», — приводит «Интерфакс» слова Борисова.

Ранее британское издание Jane's со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова сообщило о том, что экспортная версия Су-57 может быть представлена на авиашоу в Дубае в ноябре 2019 года.

«Мы верим, что Ближний Восток — привлекательный рынок для этого самолёта», — отметил Кладов.

Кроме того, в качестве потенциальных импортёров могут рассматриваться Индия, Китай и Турция.

Как заявил в начале этого года Виктор Кладов, Нью-Дели проявляет серьёзный интерес к российскому истребителю пятого поколения. По словам представителя «Ростеха», индийскому командованию может быть предложено либо нарастить закупки хорошо знакомых индийским ВВС самолётов поколения 4+ и 4++, либо же продолжить совместную работу по созданию истребителя пятого поколения. 

Напомним, ещё в 2007 году Россия и Индия подписали соглашение о ещё одном крупном проекте — FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), которое представляет собой разработку индийского истребителя пятого поколения на базе российского Су-57. 

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Проявляет интерес к Су-57 и Турция. Как заявил ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, в том случае, если Вашингтон исключит Анкару из программы поставок F-35, турецкая сторона может найти альтернативу американским истребителям. Фактически Штаты невольно сами подталкивают турок к приобретению российских истребителей, не оставляя им выбора, отмечают эксперты.

«Политическое давление»

По мнению специалистов, опасения германской стороны отстать в вопросе создания новейшего истребителя имеют под собой все основания. О работах над перспективным боевым самолётом в Берлине задумались относительно недавно — в июле 2017 года президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель подписали соглашение о совместной разработке такого самолёта.

Сегодня в Пятой Республике производятся многоцелевые истребители четвёртого поколения Dassault Rafale. ВВС ФРГ, как уже отмечалось, эксплуатируют Eurofighter Typhoon, который выпускает консорциум Eurofighter GmbH. Помимо ФРГ, в нём участвуют Испания, Великобритания и Италия.

  • Reuters
  • © Ludovic Marin

Сообщалось даже, что Берлин и Париж рассчитывают перескочить через пятое поколение и сразу приступить к созданию истребителя шестого поколения, но на сегодняшний день машин такого класса нет ни у одной страны мира, а сама концепция самолёта будущего является предметом дискуссий.

Однако у этого самолёта уже есть название — «Боевая воздушная система будущего» (Future Combat Air System, FCAS). Этот комплекс, по замыслу авторов проекта, будет замыкать на себе целую сеть из БПЛА и крылатых ракет, одновременно коммуницируя с наземными и морскими силами.

Однако говорить даже о примерных очертаниях будущего самолёта пока рано — проект рассчитан до 2040 года. 

По словам Андрея Кошкина, задержка в создании истребителя нового поколения европейскими производителями обусловлена в большей мере организационными, а не технологическими сложностями.

«Европейцы работают в кооперации, но создать совместный концерн всё-таки не получается. Дополнительные сложности им создаёт Вашингтон, который проводит весьма жёсткую политику, стремясь принудить европейских партнёров к закупке американских вооружений вместо создания своих образцов», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков.

«Американские партнёры Берлина убеждены в том, что новейшими самолётами в Европе могут быть только F-35, и сегодня именно политическое давление со стороны Вашингтона можно назвать одной из причин того, почему европейцы отстали в вопросе создания истребителя новейшего поколения», — отметил эксперт в интервью RT.

«Превосходят иностранные аналоги»

Основным действующим конкурентом российского Су-57 является американский истребитель F-35, выпускаемый компанией Lockheed Martin в кооперации с зарубежными партнёрами США.

Дороговизна F-35 стала поводом для критики со стороны Дональда Трампа. По словам американского президента, программа по созданию истребителя пятого поколения превратилась в чёрную дыру для американского бюджета — об этом Трамп говорил ещё во время предвыборной кампании. В итоге компания-производитель была вынуждена пойти на уступки властям и снизить расценки на самолёт.

  • A Lockheed Martin F-35B Lightning II
  • Reuters
  • © U.S. Air Force / Staff Sgt. Joely Santiago
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Если ранее стоимость одного экземпляра F-35 колебалась в районе $100 млн, то к 2019 году цена была уменьшена до $85 млн. Об этом рассказала журналистам генеральный директор компании-производителя Мэрилин Хьюсон.

В июне текущего года СМИ стало известно о снижении стоимости F-35 до $81 млн (речь идёт о базовой версии F-35A со стандартным взлётом и посадкой для ВВС США).

Однако это всё равно значительно выше возможной цены российского Су-57, отмечают эксперты.

«Российские образцы техники значительно дешевле американских, а по тактико-техническим характеристикам порой превосходят иностранные аналоги. Типичный пример — ЗРК С-400. Комплекс стоит порядка $500 млн, в то время как американский ЗРК Patriot обходится покупателям почти вчетверо дороже», — пояснил Андрей Кошкин.

Вашингтон пытается компенсировать разницу в расценках при помощи прямого политического давления на потенциальных и действующих импортёров своего оружия, отмечают эксперты. США оставили за собой право вводить санкции против стран, сотрудничающих с Россией по военно-технической линии. Эта возможность предусмотрена принятым в 2017 году законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«При помощи CAATSA Вашингтон может наказывать те государства, которые будут заключать оборонные сделки с Москвой. Поэтому Су-57 будут покупать не просто те страны, которые найдут предложение выгодным, но также и те, которые одновременно не испугаются американских санкций. Впрочем, это вполне реалистичная комбинация», — подытожил Андрей Кошкин.

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