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Козыри России против США и НАТО: Расстановку сил просчитали эксперты

04 января 2022, 17:15  •  231 • Политика
Расстановку сил на грядущих переговорах Москвы и Североатлантического альянса просчитали эксперты одного из изданий. Они выразили уверенность, что у России есть такие козыри против США и НАТО, "которые невозможно побить".
Эксперты издания The World and We попытались просчитать расклад сил на грядущих переговорах России и НАТО.
Встреча, как 4 января подтвердил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, состоится 12 января. Ранее МИД России уже обозначил ключевую тему беседы, которую Москва намерена обсудить в первую очередь.
Речь о требовании остановить расширение НАТО в восточном направлении. В декабре появились проекты соответствующих соглашений, призванных гарантировать безопасность нашей страны.
Некоторые аналитики, однако, обращают внимание, что если США решат пойти на их подписание, всё может закончиться развалом Альянса, поскольку Вашингтон тем самым проявит слабину в глазах союзников по блоку. Именно поэтому он не станет этого делать, считают эксперты.
Однако Москва не могла не предусмотреть заранее такой исход, подчёркивают другие специалисты:
Россия не стала бы выдвигать свои требования, не имея на руках такие козырные карты, которые невозможно побить.

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