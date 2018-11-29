«Козырь в рукаве»: какие перспективные виды противоспутникового вооружения разрабатываются в России

35 лет назад в Советском Союзе началась разработка авиационного противоспутникового комплекса 79M6 «Контакт». Он должен был поражать вражеские спутники на околоземной орбите на дальности до 600 км. Его носителем был выбран истребитель-перехватчик МиГ-31Д. В 1990-е проект заморозили, но в 2009 году возобновили. Современное российское противоспутниковое оружие вызывает особое беспокойство в Вашингтоне. Об «угрозах» такого вооружения для национальной безопасности Соединённых Штатов говорил директор Национальной разведки США Дэниель Коутс. Эксперты отмечают, что эта техника, созданная на базе наиболее перспективных проектов СССР, способна «сдерживать воинственный пыл» гипотетических противников.

29 ноября 1983 года ЦК КПСС и Совмин СССР приняли постановление №1124-361 о создании авиационного противоспутникового комплекса 79M6 (30П6) «Контакт». Носителем этого оружия был выбран истребитель-перехватчик МиГ-31Д. «Контакт» должен был стать малозаметным и недорогим средством поражения искусственных спутников Земли (ИСЗ) противника.

Созданием ракеты занимались специалисты МКБ «Факел» (Химки), а ОКБ «МиГ» было поручено доработать самолёт-носитель. Наземная инфраструктура, которая координировала полёт МиГ-31 с «Контактом», была развёрнута на полигоне Сары-Шаган в Казахстане (объект 2574). Речь идёт о радиолокационно-оптическом комплексе распознавания космических объектов 45Ж6 «Крона» и системе передачи команд 46И6.

В степях Казахстана

«Контакт» представлял собой трёхступенчатую ракету. Длина объекта составляла 10 м, масса — 4,5 т, диаметр — 740 мм, предполагаемая дальность действия — 600 км, время полёта — 100—380 секунд. Ракета предназначалась для запуска с высоты 15—18 км при скорости носителя в 2120—2230 км/ч (около 2 Махов). «Контакт» оснащался осколочной боевой частью.

Его единственные известные испытания прошли 26 июля 1991 года. В этот день с взлётно-посадочной полосы аэродрома Сары-Шаган в воздух поднялся экипаж МиГ-31Д в составе Александра Гарнаева и штурмана Леонида Попова. Ракета успешно поразила мишень на околоземной орбите.

В начале 1990-х был завершён этап лётно-конструкторских испытаний МиГ-31Д. Две опытные машины (изделие «07/1» и изделие «07/2») были переброшены в Сары-Шаган на площадку №7. Развёртывание средств противоспутникового комплекса, включая наземную инфраструктуру, проводилось до 1995 года.

В 1997 году в российских СМИ появились сообщения, что российские учёные начали разработку платформы для запуска на орбиту космических аппаратов на основе наработок в рамках проекта «Контакт». В конце 1990-х проект был заморожен.

В 2006 году на международной авиационной выставке в Сингапуре Asian Aerospace был представлен российско-казахстанский проект авиационно-ракетного комплекса «Ишим» на базе МиГ-31. «Ишим» должен был выводить из стратосферы малогабаритные космические аппараты массой до 160 кг на околоземную орбиту. Характеристики ракеты-носителя, представленной на выставке, были аналогичны тем, которыми обладал «Контакт». Отличался он лишь диаметром корпуса (1340 против 740 мм) и носовой частью, в которой должен был располагаться отсек полезной нагрузки для размещения ИСЗ. Однако ввиду экономической нецелесообразности проект был приостановлен.

11 августа 2009 года главком ВВС России генерал-полковник Александр Зелин заявил о возобновлении работ по проекту «Контакт» с использованием МиГ-31.

«Эта система реанимируется для решения тех же задач», — сообщил Зелин.

В сентябре 2018 года на ресурсе Jetphotos.com появились фотографии МиГ-31, совершавшего в Жуковском испытательный полёт с подвешенным массо-габаритным макетом ракеты 79М6.

В октябре со ссылкой на источники в разведке США американский телеканал CNBC сообщил, что в 2019 году стартует очередной этап испытаний «Контакта», в ходе которых возможно проведение боевых стрельб. По сведениям американцев, в 2022 году «Контакт» якобы будет принят на вооружение.

Истребитель-перехватчик МиГ-31. 1989 год

© Виктор Хабаров / РИА Новости

У России есть необходимая технологическая база для возрождения проекта авиационного противоспутникового комплекса, отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. Как полагает эксперт, советским учёным не удавалось решить проблему определения координат точки старта ракеты и передачи данных на неё.

«Контакт» — это не ракета «воздух — воздух». Она решает баллистическую задачу. Ей нужно знать свои параметры — высоту, скорость, угол расположения относительно Земли. Эту информацию ракета должна получать от самолёта. Сейчас эту задачу не так сложно решить, как раньше. Могу предположить, что это делается путём установки оптических систем, которые задают горизонт, и использования цифровых технологий, обеспечивающих передачу данных», — сказал Корнев.

Он пояснил, что, получая необходимую информацию, «Контакт» способен автономно решать поставленные задачи. По словам эксперта, основное преимущество авиационного комплекса заключается в его малой заметности. Ведь средства разведки потенциального противника не всегда способны отследить передвижение российских истребителей, оснащённых противоспутниковыми ракетами.

Военное командование США неоднократно заявляло, что Россия испытывает противоспутниковое оружие, которое может «угрожать» национальной безопасности Соединённых Штатов.

«Россия и Китай продолжают добиваться создания противоспутникового оружия как средства борьбы с американскими вооружёнными силами и союзниками Соединённых Штатов. Эти страны нацелены на создание антикосмического оружия, которое можно будет использовать в случае потенциального конфликта», — говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэниеля Коутса по итогам его выступления перед конгрессом.

Впрочем, в Пентагоне по-прежнему воздерживаются от конкретизации своих опасений. Тем не менее подобные страхи послужили одним из поводов для создания космических войск.

Дмитрий Корнев полагает, что в первую очередь беспокойство американцев могут вызывать перспективные образцы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ведь они позволяют бороться с ИСЗ без взрыва боевой части или кинетического удара.

Одним из них является семейство противоспутниковых комплексов «Тирада», над которым российские специалисты работают с 2001 года, отметил Корнев. Проект реализуют учёные Московского научно-исследовательского радиотехнического института (МНИРТИ) и АО «НИИМА «Прогресс» (Москва).

На форуме «Армия-2018» Минобороны РФ заключило контракт на поставку мобильного комплекса большой мощности «Тирада-2.3». Он способен выводить из строя спутники, направляя на них электромагнитное излучение. Производство должно быть развёрнуто на заводе «Электроприбор» во Владимире.

Кроме того, в ноябре прошлого года в интервью агентству «Интерфакс» заместитель начальника ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт» Олег Ачасов заявил, что в России разрабатывается система радиоэлектронного поражения спутников связи «Тирада-2С». Её главной задачей он также назвал радиоэлектронное поражение спутников связи.

По данным британского аналитического агентства Jane's, с 2013 года Россия испытывает так называемый спутник-инспектор «Космос-2519». За минувшие пять лет аппараты якобы несколько раз запускались на орбиту с космодрома Плесецк. Данный ИСЗ является глубокой модернизацией советского проекта «Истребитель спутников», работа над которым началась в 1960-е и завершилась созданием достаточно эффективного комплекса ИС-МУ.

Однако российский спутник-инспектор не оснащён боевой частью и каким-либо иным оружием, как и его советский прототип. Москва якобы испытывает аппарат на возможность совершать манёвры на орбите и перемещаться по ней на десятки и сотни километров. В перспективе «Космос-2519» может быть оборудован средством РЭБ, способным при сближении с другим ИСЗ нарушать работу его электроники.

«Россия фактически реанимировала наиболее перспективные проекты СССР, которые по тем или иным причинам не получили развития в эпоху холодной войны. Однако восстановление противоспутникового оружия происходит на новой технологической основе и вряд ли сопровождается такими гигантскими расходами, которые были до 1991 года», — отметил Корнев в интервью RT.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником военного назначения перед стартом с космодрома Плесецк в Архангельской области

© Павел Львов / РИА Новости

Эксперт предположил, что в настоящий момент акцент в развитии противоспутниковых систем делается в большей степени на «гуманные» способы выведения из строя ИСЗ. Эти задачи, в частности, могут выполнять различные средства РЭБ, спутники-инспекторы и лазерные комплексы — например, установка «Пересвет», представленная 1 марта президентом РФ Владимиром Путиным.

«Современная российская военная техника обладает потенциалом поражения спутников на околоземной орбите. Речь идёт об ИСЗ видовой разведки (визуального наблюдения) и части аппаратов, обеспечивающих связь и навигацию», — отметил Корнев.

В то же время эксперт уверен, что противоспутниковые системы, как и ядерный арсенал, уместно отнести к классу оружия, которое необходимо государству прежде всего в политических целях. Обладание противоспутниковым вооружением позволяет «сдерживать воинственный пыл» противника.