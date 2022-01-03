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«Козни могут быть на каждом шагу»: в МИД РФ не исключили затягивания процесса сертификации «Северного потока — 2»
03 января 2022, 19:00 • 67 • В мире
Замглавы МИД России Александр Панкин допустил, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 года. Кроме того, Панкин не исключил, что он может быть осложнён новыми действиями со стороны США. По мнению экспертов, европейские структуры проигрывают, сдерживая введение в эксплуатацию «Северного потока — 2», так как вынуждены покупать газ по более высокой цене.
РИА Новости © Дмитрий Лельчук
Замглавы МИД России Александр Панкин допустил, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 года.
«Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации «Северного потока — 2». — RT), а именно производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его на многие месяцы... Да, это может и до лета продлиться», — сказал он РИА Новости.
«Почему бы не представить, что американцы скажут немцам не покупать ни грамма российского газа по «Северному потоку»? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу», — заметил дипломат.
Помимо этого, замглавы МИД отметил, что Россия не обязана осуществлять все газовые поставки в Европу через территорию Украины.
«Если цель — чтобы качали только через Украину, то мы не обязаны. Контракты выполняются. Даже с превышением на 8—10%», — напомнил он.
1 января депутат бундестага от партии «Зелёные» Омид Нурипур заявил в интервью медиагруппе Funke, что в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину сертификацию газопровода следует остановить.
«Газовый проект такого масштаба будет всегда восприниматься как что-то сугубо политическое. Однако политика не может остановить процесс сертификации. Конечно, если Россия вторгнется на Украину, тогда «Северный поток — 2» стоит поставить под вопрос», — цитирует его РИА Новости.
В то же время он отметил, что проект уже готов, а Германия будет придерживаться закона.
«Если с правовой точки зрения все будет в порядке, то газопровод заработает», — добавил он.
При этом в конце декабря Нурипур заявлял, что не видит возможностей для остановки проекта. Он отмечал, что все принципиальные решения уже приняты, поэтому сорвать такими методами запуск трубопровода невозможно, и также подтвердил, что если «Северный поток — 2» будет соответствовать законодательству, то его введут в эксплуатацию.
Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек также заявлял, что сертификация газопровода проходит в соответствии с законодательством.
«В настоящее время «Северный поток — 2» достроен и даже заполнен газом. Предстоит выдача разрешения, даже двух — Федерального сетевого агентства, которое находится под надзором моего ведомства, и европейского ведомства. И это разрешение проверяется в соответствии с законом», — приводит слова РИА Новости.
29 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что «Северный поток — 2» готов к работе, и теперь сроки ввода газопровода зависят только от европейских стран. Он подтвердил, что сразу, как только в ЕС примут решение о начале работы магистрали, туда начнут поступать большие дополнительные объёмы российского газа. Российский лидер обратил внимание, что новый маршрут послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке.
Для запуска «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG нужно получить разрешение Федерального сетевого агентства Германии.
При этом 16 ноября агентство сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода.
Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT отметил, что «Северный поток — 2» в настоящее время представляет собой точку противостояния между европейским и американским лобби в Европе.
Он подчеркнул, что российская сторона сделала всё, что было необходимо, завершив подготовку газопровода к вводу в эксплуатацию.
В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, говоря о возможных санкциях со стороны США, высказал мнение, что Вашингтон может ввести ограничения только против покупателей.
«Они поэтому и не вводят санкции, потому что считают, что в Германии, Австрии к такого рода санкциям отнесутся отрицательно. Они не хотят портить отношения с европейскими партнёрами», — заметил он.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, процедура одобрения газопровода представляет собой бюрократическую работу, в связи с чем нужно набраться терпения.
Вместе с тем постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заметил, что ситуация, связанная с приостановкой сертификации газопровода, политизирована.
Напомним, российский газопровод «Северный поток — 2» идёт из России в Германию через Балтийское море, а также исключительные экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, РФ, Финляндии и Швеции. С призывами остановить проект выступали несколько европейских государств, а также Украина и США, утверждающие, что проект якобы угрожает энергобезопасности Европы. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении участвующих в строительстве судов и компаний, однако американские рестрикции не помешали завершению проекта.
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