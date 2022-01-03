«Козни могут быть на каждом шагу»: в МИД РФ не исключили затягивания процесса сертификации «Северного потока — 2»

Замглавы МИД России Александр Панкин допустил, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 года. Кроме того, Панкин не исключил, что он может быть осложнён новыми действиями со стороны США. По мнению экспертов, европейские структуры проигрывают, сдерживая введение в эксплуатацию «Северного потока — 2», так как вынуждены покупать газ по более высокой цене.

Замглавы МИД России Александр Панкин допустил, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 года.

«Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации «Северного потока — 2». — RT), а именно производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его на многие месяцы... Да, это может и до лета продлиться», — сказал он РИА Новости.

Кроме того, Панкин не исключил, что процесс может быть осложнён новыми действиями со стороны США.

«Почему бы не представить, что американцы скажут немцам не покупать ни грамма российского газа по «Северному потоку»? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу», — заметил дипломат.

Помимо этого, замглавы МИД отметил, что Россия не обязана осуществлять все газовые поставки в Европу через территорию Украины.

«Если цель — чтобы качали только через Украину, то мы не обязаны. Контракты выполняются. Даже с превышением на 8—10%», — напомнил он.

1 января депутат бундестага от партии «Зелёные» Омид Нурипур заявил в интервью медиагруппе Funke, что в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину сертификацию газопровода следует остановить.

«Газовый проект такого масштаба будет всегда восприниматься как что-то сугубо политическое. Однако политика не может остановить процесс сертификации. Конечно, если Россия вторгнется на Украину, тогда «Северный поток — 2» стоит поставить под вопрос», — цитирует его РИА Новости.

В то же время он отметил, что проект уже готов, а Германия будет придерживаться закона.

«Если с правовой точки зрения все будет в порядке, то газопровод заработает», — добавил он.

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При этом в конце декабря Нурипур заявлял, что не видит возможностей для остановки проекта. Он отмечал, что все принципиальные решения уже приняты, поэтому сорвать такими методами запуск трубопровода невозможно, и также подтвердил, что если «Северный поток — 2» будет соответствовать законодательству, то его введут в эксплуатацию.

Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек также заявлял, что сертификация газопровода проходит в соответствии с законодательством.

«В настоящее время «Северный поток — 2» достроен и даже заполнен газом. Предстоит выдача разрешения, даже двух — Федерального сетевого агентства, которое находится под надзором моего ведомства, и европейского ведомства. И это разрешение проверяется в соответствии с законом», — приводит слова РИА Новости.

29 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что «Северный поток — 2» готов к работе, и теперь сроки ввода газопровода зависят только от европейских стран. Он подтвердил, что сразу, как только в ЕС примут решение о начале работы магистрали, туда начнут поступать большие дополнительные объёмы российского газа. Российский лидер обратил внимание, что новый маршрут послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке.

Для запуска «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG нужно получить разрешение Федерального сетевого агентства Германии.

При этом 16 ноября агентство сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода.

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT отметил, что «Северный поток — 2» в настоящее время представляет собой точку противостояния между европейским и американским лобби в Европе.

«С экономической точки зрения, европейские структуры, в основном германские, проигрывают в том, что, сдерживая введение в эксплуатацию «Северного потока — 2», они тем самым понижают конкурентоспособность Германии в целом, потому что они вынуждены покупать газ по более высокой цене. С точки зрения здравого смысла, конечно, европейцам надо было бы в сжатые сроки завершить сертификацию и введение в эксплуатацию СП—2», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что российская сторона сделала всё, что было необходимо, завершив подготовку газопровода к вводу в эксплуатацию.

В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, говоря о возможных санкциях со стороны США, высказал мнение, что Вашингтон может ввести ограничения только против покупателей.

«Они поэтому и не вводят санкции, потому что считают, что в Германии, Австрии к такого рода санкциям отнесутся отрицательно. Они не хотят портить отношения с европейскими партнёрами», — заметил он.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, процедура одобрения газопровода представляет собой бюрократическую работу, в связи с чем нужно набраться терпения.

Вместе с тем постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заметил, что ситуация, связанная с приостановкой сертификации газопровода, политизирована.

Напомним, российский газопровод «Северный поток — 2» идёт из России в Германию через Балтийское море, а также исключительные экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, РФ, Финляндии и Швеции. С призывами остановить проект выступали несколько европейских государств, а также Украина и США, утверждающие, что проект якобы угрожает энергобезопасности Европы. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении участвующих в строительстве судов и компаний, однако американские рестрикции не помешали завершению проекта.