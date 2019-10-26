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Кожемяко заявил, что реформирование администрации Приморья почти не потребует затрат

26 октября 2019, 05:09  •  71 • Политика

ТАСС, 26 октября. Преобразование администрации Приморья в правительство края практически не потребует затрат из бюджета, потому что изменения связаны в основном с документацией. Об этом сообщил ТАСС глава региона Олег Кожемяко.

К началу 2020 года администрация Приморья должна быть преобразована в правительство. Система органов исполнительной власти края будет дополнена министерствами.

"Практически никакой - там в общем-то, перепечатать документы, изменить бланки", - ответил собеседник агентства на вопрос, какой объем затрат потребуется на реформу. Конкретный объем средств Кожемяко не уточнил.

Он добавил, что к 1 января 2020 года переход должен быть завершен. По его словам, предпосылок для отставания сейчас нет. Глава Приморья также пояснил, что должности министров могут занять начальники профильных департаментов администрации.

"В большинстве случаев это начальники департаментов, где-то будут совмещать должность: вице-губернатор и министр, чтобы можно было работать на федеральном уровне, принимать сквозные решения, связанные с работой нескольких министерств", - сказал он.

В конце июня депутаты приняли в трех чтениях изменения в устав региона, которые преобразуют структуру высшего исполнительного органа региона из администрации в правительство. Новый формат работы исполнительной власти предполагает, что губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития региона, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно с местными жителями, а также контролировать деятельность правительства. Само же правительство во главе с председателем будет отвечать за решение поставленных задач и достижение конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни населения.

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