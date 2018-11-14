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Кожемяко сдал документы в региональную избирательную комиссию

14 ноября 2018, 05:24  •  64 • Политика
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко собрал необходимое количество голосов муниципальных депутатов и подал документы о регистрации его кандидатом на выборах губернатора Приморья.
Свои документы в региональную избирательную комиссию сдал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Политик смог собрать 147 подписей для того, чтобы пройти муниципальный фильтр.
Кроме того, Кожемяко заручился поддержкой более чем 100 тыс. жителей региона. Отметим, что политик идет на выборы самовыдвиженцем.
Выборы губернатора пройдут 16 декабря. Свои документы для участия в выборах подали кандидаты от ЛДПР, «Партии роста» и других.
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко также пойдет на выборы самовыдвиженцем.
О выдвижении Кожемяко сообщает издание VladNews.

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