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Кожа покрывается струпьями: В Сенегале зафиксировали вспышку неизвестной болезни

20 ноября 2020, 21:45  •  94 • В мире
Более ста человек в Сенегале заразились неизвестной болезнью, основным симптомом которой являются кожные высыпания - люди покрываются струпьями. Пока не установлен диагноз, всех заражённых изолировали.
Согласно информации местного издания Dacar Actu, заболевание выявлено у более чем ста человек. Все они рыбаки, поэтому пока предполагается, что очаг заражения расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара.
Отмечается, что у всех заражённых наблюдаются поражения кожи в виде струпьев. Источник неизвестной болезни, вероятно, изначально находился в открытом море, поскольку ею заразились только рыбаки, выходившие на промысел, говорится в статье.
Власти распорядились госпитализировать всех заражённых на территории стадиона в Рюфиске, чтобы они были изолированы от остальных.

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