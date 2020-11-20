Кожа покрывается струпьями: В Сенегале зафиксировали вспышку неизвестной болезни

Согласно информации местного издания Dacar Actu, заболевание выявлено у более чем ста человек. Все они рыбаки, поэтому пока предполагается, что очаг заражения расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара.

Отмечается, что у всех заражённых наблюдаются поражения кожи в виде струпьев. Источник неизвестной болезни, вероятно, изначально находился в открытом море, поскольку ею заразились только рыбаки, выходившие на промысел, говорится в статье.

Власти распорядились госпитализировать всех заражённых на территории стадиона в Рюфиске, чтобы они были изолированы от остальных.