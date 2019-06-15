Козак заявил, что Россия, США и ЕС сумели занять единую позицию по кризису в Молдавии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия, Соединенные Штаты Америки и Евросоюз в политическом кризисе в Молдавии сумели занять общую позицию по поддержке демократии. Об этом заявил журналистам в субботу спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак.

"Важно, что в сложившейся ситуации Россия, Евросоюз и США заняли единую позицию по поддержке демократического процесса в Молдове, - сказал он. - Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас больше общего, чем разногласий".

По словам Козака, РФ рассчитывает, что новое правительство Молдавии сумеет оздоровить политическую ситуацию в этой стране.

"Конечно же, вызывает удовлетворение, что благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима, - сказал он. - Надеюсь, что сформированной парламентской коалиции и новому правительству Молдовы и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране".

"Это позволит в будущем через прозрачные, предсказуемые, вызывающие доверие политические институты цивилизованно разрешать политические разногласия на основе реального волеизъявления граждан", - добавил Козак.

Кризис в Молдавии

Кризис в Молдавии обострился 8 июня, когда поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов (ПСРМ) договорилась с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демократической партии Молдавии (ДПМ).

В пятницу вечером ДПМ заявила о переходе в оппозицию и отставке прежнего кабинета Павла Филипа. Как сообщил ТАСС источник в партии, такое решение было принято после визита в офис ДПМ посла США в Кишиневе Дерека Хогана. Как сообщают молдавские СМИ, во многом эти переговоры были связаны с предоставлением гарантий для ухода из власти руководителя ДПМ олигарха Владимира Плахотнюка.