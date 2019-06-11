Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) сама предложила урегулирование конфликта в Приднестровье на основе федерализации страны. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак в интервью газете "Коммерсантъ".

По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву. Ранее Козак говорил, что предложения Плахотнюка были "категорически отвергнуты" Партией социалистов Республики Молдовы.

"Тема урегулирования приднестровского конфликта, тем более федерализации Молдовы, [Россией] ни с кем из политических партий не обсуждалась. Очевидно, что в нынешних условиях это вредно и бессмысленно", - подчеркнул вице-премьер. По его словам, федерализация - "это идея Демпартии [Молдавии]".

Козак также призвал социалистов и президента Молдавии Игоря Додона "не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий".

При этом ранее вице-председатель ДПМ Андриан Канду заявил на брифинге, что партия требует отставки Додона. Условия президента о формировании коалиции он назвал "предательством страны". Речь в предложениях Додона, по словам Канду, шла в том числе о нейтральном статусе Молдавии, инициировании трехсторонних переговоров с ЕС и Россией по торговому соглашению, запрете выступающих за объединение с Румынией организаций, а также решении приднестровского вопроса через федерализацию Молдавии, которое он назвал "самым тяжелым условием".

Нужна корректировка избирательной системы

Козак считает, что кризис в Молдавии можно разрешить путем проведения повторных выборов, для этого необходима корректировка избирательной системы.

"Очевидно, что кризис может быть преодолен через повторные выборы. Также очевидно, что такие выборы должны пройти на другой законодательной основе и при другой, вызывающей доверие всех политических сил исполнительной власти. Для решения этой задачи нужна временная коалиция с целью корректировки избирательной системы, формирования правительства, способного обеспечить текущую жизнедеятельность страны и организовать проведение честных и прозрачных выборов", - заявил он.

Козак добавил, что дискуссии о долгосрочных политических целях в настоящее время не будут иметь практического значения для Молдавии.

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