Козак: внешнюю политику Молдавии должны определять силы, отражающие волю ее граждан

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак заявил в воскресенье журналистам, что для России чрезвычайно важно, чтобы силы, определяющие внешнеполитический вектор Молдавии, отражали волю ее граждан.

"Откровенно криминальные действия находившихся у власти сил являются очевидным подтверждением ранее заявленной нашей позиции о необходимости радикального оздоровления сложившейся политической ситуации в республике. Становятся еще более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости "деоккупации" Молдовы от криминального режима. Мы по-прежнему подтверждаем, что это исключительно внутриполитический процесс", - сказал Козак.

"Но для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдовы, отражали подлинную волю ее граждан", - добавил он.

"Необходимо отметить мужественную и прагматичную позицию проевропейского блока Acum и Партии социалистов Молдавии, которые преодолели политические разногласия с целью создания условий для будущего цивилизованного разрешения разногласий на основе реального волеизъявления граждан Молдавии. С удовлетворением хочу отметить поддержку этой позиции Европейским Союзом и США. Этот, пусть и незначительный в геополитическом плане, факт - еще одно подтверждение необходимости взаимодействия и возможности достижения согласия по принципиальным вопросам современного мироустройства на общей цивилизационной платформе", - сказал Козак.

"Попытки правящей так называемой Демократической партии Молдовы преподнести политический процесс последней недели как стремление России заключить сепаратные соглашения с Демпартией - ни что иное, чем [попытки] выдать желаемое за действительное", - заключил Козак.

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк предлагал заключить тайные соглашения с Партией социалистов Республики Молдавия (ПСРМ), чтобы поменять внешнеполитический вектор страны, но достоверно известно, что его предложения были отвергнуты, сообщил Козак.

"Плахотнюк действительно предлагал заключить тайные соглашения ПСРМ с Демпартией, с обязательствами последней диаметрально поменять внешнеполитический вектор Молдовы с Запада на Восток. Как нам достоверно известно, эти предложения были категорически отвергнуты", - сказал Козак журналистам.

"Историческая практика показывает, что любые тайные политические соглашения в конечном итоге приводят к катастрофе. Как для политиков, участвующих в таких сговорах, так и для граждан, за спиной которых достигаются такого рода договоренности", - добавил он.

Ситуация в Молдавии

Парламенту Молдавии, не сумевшему после февральских выборов сформировать правящую коалицию и правительство, в субботу удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие президента Молдавии Игоря Додона социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк.

Усилия парламентских партий по выходу из политического кризиса приветствовали посольства США, России и ЕС в Молдавии, которых Додон проинформировал о возможной дестабилизации ситуации в республике. Послы США, ЕС и России вместе с главой государства прибыли в парламент, где избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный спикером и сформировали правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, возглавляющей входящую в блок Acum Партию действия и солидарности.

Конституционный суд в субботу также объявил незаконными действия депутатов. Он выступил с разъяснениями, согласно которым парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен. Лидеры Acum заявили журналистам, что опасаются возможных арестов этой ночью. В защиту депутатов парламента в субботу выступили послы ЕС, России и США.