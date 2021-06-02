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Козак рассказал, как Порошенко и Коломойский "содержат Донбасс"
02 июня 2021, 22:25 • 114 • Политика
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, что деньги известных украинских олигархов помогают Донбассу.
В интервью каналу "Россия 24" Козак заявил, что, несмотря на признание России страной-агрессором, приближённые к власти бизнесмены продолжают покупать продукцию из России. Козак также назвал фамилии этих людей: Порошенко, Коломойский, Яценюк, Грановский, Пинчук, Фирташ, Ахметов. С получаемых доходов Россия не только укрепляет свою экономику, но и оказывает гуманитарную помощь ЛНР и ДНР.
Кроме того, замглавы администрации президента заявил, что товарооборот между Россией и Украиной, по данным за 2020 год, составил 11 миллиардов долларов. При этом сальдо явно в пользу России, продавшей Украине товаров почти на 7 миллиардов долларов.
Военные действия Киева против Донецкой и Луганской народных республик начались в 2014 году. С февраля 2021 года ситуация начала накаляться.
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