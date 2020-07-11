Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на ...
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специаль...
Главная / Политика

Козак оценил заявление Киева о неактуальности Минских соглашений

11 июля 2020, 08:00  •  170 • Политика
Официальному Киеву стоит либо опровергнуть, либо подтвердить слова своего представителя в контактной группе по Донбассу Алексея Резника, назвавшего Минские соглашения неактуальными. Об этом 10 июля заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Он подчеркнул, что если Украина решит пересмотреть «Минск-2», то это будет означать отказ от всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
По словам Козака, Москва не перестает удивляться тому, что украинские министры, вице-премьеры и другие представители власти, которые и должны озвучивать позицию своей страны по тем или иным вопросам, делают противоречивые заявления, которые потом опровергаются.
«Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений», — сказал он журналистам.
Так, еще несколько дней назад представители Украины заверяли в приверженности минским договоренностям, хоть и пытались их «оригинально, по-своему интерпретировать», напомнил Козак.
По его мнению, вероятный отказ от «Минска» говорит о понимании Киевом того, что ни в Берлине, ни в Париже украинскую «оригинальность» в этом вопросе не поддержат.
Представитель РФ выразил сожаление, что из-за Украины снова отодвигается урегулирование в Донбассе, а переговоры, в том числе в «нормандском формате», оказались зря потраченным временем.
Козак добавил, что Москва продолжит оказывать посильную гуманитарную помощь жителям Донбасса и будет ждать официального комментария Киева.
9 июля Резник заявил, что Минские соглашения устарели и не соответствуют современным реалиям. По его словам, «они на камне не высечены» и отказ Киева от них возможен.
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



170
Источник
Похожие новости
10 июля 2020, 22:00
После китайского разоблачения дела MH17 Нидерланды пошли на крайние меры
11 июля 2020, 00:00
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
11 июля 2020, 00:00
Кремль захватил Кремль: Новая сенсация от западных СМИ
11 июля 2020, 00:00
"Искали слабые места С-400": Генерал войск ПВО СССР объяснил испытания на военной базе Турции
11 июля 2020, 02:00
Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО
11 июля 2020, 00:00
Highly likely. Эксперт заявил, что у подавших иск Нидерландов ничего на Россию нет
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июля 2020, 09:00
Киеву не дадут шантажировать Москву: Эксперт о падающей ценности ГТС Украины
07 июля 2020, 07:00
Сохранится ли за С-400 статус передового инструмента ПРО? События в небе Сирии смешали карты военным обозревателям
04 июля 2020, 18:00
Зеленский отверг требования России по Донбассу
05 июля 2020, 00:00
Разговор по Украине в "нормандском формате" затянулся на 10 часов. Но… прорыва нет
08 июля 2020, 07:00
Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать на колено вызвал восторг
06 июля 2020, 00:00
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зеленскому урок истории
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.