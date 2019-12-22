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Козак отказался считать соглашение по газу между Россией и Украиной "уступкой"

22 декабря 2019, 13:24  •  69 • Политика
Вице-премьер России Дмитрий Козак отказался считать соглашение по газу между Россией и Украиной "уступкой". Договорённости он называет взаимоприемлемыми.
Решение о выплате "Газпромом" в пользу Украины около трёх миллиардов долларов нельзя назвать уступкой. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Ранее стало известно о том, что "Газпром" и "Нафтогаз" подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно предварительным данным, стороны договорились о продлении соглашения о транзите российского газа через украинскую ГТС.
"Газпром" также выплатит три миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза". В обмен на это украинская сторона отзовёт претензии на 7,4 миллиарда долларов.
Как подчеркнул Козак, соглашение было взаимоприемлемым и выгодным для всех сторон.
"Нет сложных взаимоотношений между Россией и Украиной, между "Газпромом" и Украиной. А есть отношения между двумя компаниями", - цитирует его слова РИА Новости.
Напомним, в конце осени представители "Газпрома" официально передали "Нафтогазу" условия для заключения нового контракта на транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС. В частности, российская компания требовала полного обнуления взаимных претензий и прекращения судебных разбирательств. В Минэнерго Украины назвали условия "Газпрома" неприемлемыми, одновременно заявив о готовности искать компромисс.
Против соглашения выступал "Нафтогаз Украины". При этом выяснилось, что на суд по делу о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов украинская компания уже потратила более 1,6 миллиарда долларов.
Конфликт грозил провалом переговоров по транзиту газа в Европу, что принесло бы Украине потери 3-4% ВВП. В случае остановки поставок голубого топлива из России украинской стороне придётся платить за содержание ГТС и поставки газа из других источников.
Но ситуация меняется на глазах, а прогнозы Киева не сбываются. Ещё пару дней назад гендиректор Андрей Коболев заявлял, что шанс договориться о транзите газа до 1 января 2020 года стремится к нулю.

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