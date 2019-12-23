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Козак опроверг данные о соглашениях на прямые поставки газа на Украину
23 декабря 2019, 18:24 • 13 • Украина
Москва и Киев планируют обсудить вопрос о прямых поставках российского газа на Украину после Нового года, заявил на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева вице-премьер Дмитрий Козак.
© Алексей Дружинин РИА Новости
«Сегодня на Украине загорается буря в стакане по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ. Это не соответствует действительности», — цитирует его ТАСС.
Козак уточнил, что стороны решили обсудить возможность прямых поставок после урегулирования остальных вопросов.
«Будем действовать строго в рамках этого протокола», — подчеркнул он.
Ранее Козак сообщил, что цена на транзит газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
22 декабря экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал экстренного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из России, о которых, по его словам, уже договорились пять украинских компаний.
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