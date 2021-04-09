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Козак описал переговоры с Украиной одним анекдотом

09 апреля 2021, 09:15  •  79 • Политика
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак описал переговоры с Украиной одним анекдотом. По его словам, так было ещё во времена дружбы народов, так осталось и сейчас.
Во время экспертной онлайн-встречи Козак рассказал старый анекдот, который точно подходит под проходящие с Киевом переговоры по Донбассу:
"Эта философия, когда ещё у нас была дружба народов, мы жили в одной стране… один украинец говорит другому: "Давай пойдём на Красную площадь, поймаем москаля и побьём его". Другой говорит: "Их там много, нас побьют". - "А нас-то за что?" - сказал Козак и добавил, что такой философии Киев придерживается на всех переговорах по Донбассу, что в "нормандском формате", что в трёхсторонней контактной группе.
По словам Козака, стороны снова не смогли договориться - нарушила соглашения Украина, а, по мнению Киева, в итоге ответственность должен был взять на себя Донбасс.
Ранее первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук в программе "Интервью" на Царьграде оценил нынешнюю обстановку в Донбассе.
О том, что война Киева против ДНР и ЛНР практически неизбежна, говорят уже почти напрямую. В Совбезе России думают о возможности непосредственного конфликта между украинской армией и русскими войсками в результате обострения противостояния в Донбассе.

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