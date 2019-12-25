|
Козак назвал «каплей в море» выплату «Газпромом» $2,9 млрд Киеву
25 декабря 2019, 12:39 • 68 • Украина
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража является «каплей море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РИА Новости
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, на переговорах был достигнут «максимально возможный интерес, который удовлетворяет и Россию, и Украину».
«Однозначно можно сказать, что те $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями и потенциальными рисками, которые могли быть и для России, и для Украины. Я думаю, что эти суммы могут быть значительно больше», — сказал Козак.
Ранее помощник украинского президента Андрей Ермак заявил на встрече по газу в Минске, что российская сторона согласилась выплатить Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Козак после переговоров отмечал, что стороны согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, а также урегулировали взаимные судебные споры.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 декабря 2019, 00:54
|
21 декабря 2019, 14:24
|
23 декабря 2019, 08:54
|
19 декабря 2019, 00:54
|
21 декабря 2019, 01:39
|
24 декабря 2019, 04:24
|
22 декабря 2019, 10:09