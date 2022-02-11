Козак назвал безрезультатными переговоры «нормандской четверки»

Переговоры «нормандской четверки», которые длились более 8,5 часов, завершились безрезультатно. Таким заявлением в пятницу, 11 февраля, поделился заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на итоговой пресс-конференции.

«К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Пытались согласовать итоговое заявление переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы [тогда] договорились, что нормандский формат во что бы то ни стало должен преодолеть все разногласия, которые имеются относительно интерпретации Минских соглашений. Нормандский формат — это контрольный механизм по отношению к минскому переговорному процессу в контактной группе. Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось», — сообщил он.

Козак подчеркнул, что разногласия в нормандском формате имеют разрушительный эффект для реализации Минского комплекса мер, добавив, что украинская сторона отказалась даже цитировать Минские соглашения при разработке коммюнике.

«Насколько Украина готова решать конфликт политическим путем, сегодня сказать трудно», — резюмировал глава российской делегации советников «нормандской четверки».

Переговоры «нормандской четверки» в лице представителей России, Германии, Украины и Франции начались в Берлине в четверг, 10 февраля, и продлились более 8,5 часов. Этот раунд дипломатических решений украинского кризиса стал очередной попыткой сторон договориться. В Париже 26 января стороны согласились с необходимостью сохранения перемирия и режима прекращения огня в Донбассе вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям, а также провели их инвентаризацию. Однако, по мнению Козака, и тогда результат беседы оказался «почти нулевым».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.