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Козак из Берлина отчитался о переговорах по Донбассу
14 мая 2020, 00:55 • 10 • Политика
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак отчитался о переговорах по Донбассу. Он заявил, что Россия и Германия договорились об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. "Консультации прошли конструктивно", - отметил он.
В Берлине 13 мая прошли дополнительные консультации, посвящённые урегулированию ситуации в юго-восточной части Украины.
"Диалог прошёл в конструктивном, деловом ключе, достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине", - сообщил Дмитрий Козак.
В эфире телеканала "Россия-24" он пояснил, что достигнутые в ходе консультаций соглашения помогут решить ряд "непростых задач" и помогут интенсифицировать переговоры в "нормандском формате". Также они дадут импульс для трёхсторонней контактной группы в Минске, пишет ТАСС.
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