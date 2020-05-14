Козак из Берлина отчитался о переговорах по Донбассу

В Берлине 13 мая прошли дополнительные консультации, посвящённые урегулированию ситуации в юго-восточной части Украины.

"Диалог прошёл в конструктивном, деловом ключе, достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине", - сообщил Дмитрий Козак.

В эфире телеканала "Россия-24" он пояснил, что достигнутые в ходе консультаций соглашения помогут решить ряд "непростых задач" и помогут интенсифицировать переговоры в "нормандском формате". Также они дадут импульс для трёхсторонней контактной группы в Минске, пишет ТАСС.