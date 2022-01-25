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Козак готовит пренеприятный факт о ВСУ для "Нормандской четвёрки"

25 января 2022, 14:35  •  161 • Политика
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак готовит неприятный факт о ВСУ для "Нормандской четвёрки", рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал встречу политсоветников стран "Нормандской четвёрки", которая состоится 25 января в Париже. Песков отметил, что Козак передаст западным партнёрам обеспокоенность России по поводу беспрецедентного стягивания украинских войск на передовую в Донбассе.
Сегодня политсоветники собираются, о чём мы уже говорили. У них будет возможность в том числе и затронуть положение на линии соприкосновения. Не сомневаюсь, что коллега Козак доведёт наши озабоченности до своих собеседников,
- сказал Песков.
Отметим, что Украина продолжает стягивать людей и технику на линию соприкосновения, грубо нарушая положения Минских соглашений. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на протяжении последних трёх месяцев на передовой находится около 120 тысяч украинских силовиков. Параллельно западные страны забрасывают Украину оружием и эвакуируют своих дипломатов. Всё это выглядит как подготовка к украинскому наступлению на Донбасс.
Украинские власти уже давно просят провести встречу лидеров стран "Нормандской четвёрки", однако Россия, уставшая от пустопорожних разговоров, поставила условие. Москва готова принять участие в мероприятии, только если Киев начнёт выполнять взятые на себя обязательства. В противном случае всё опять сведётся к пустым разговорам, с помощью которых президент Украины Владимир Зеленский пытается спасти свой падающий рейтинг.

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