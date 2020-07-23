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Козак чётко прервал увиливания Киева и добился согласования перемирия в Донбассе. ВСУ ответили огнём
23 июля 2020, 12:05 • 36 • Политика
Новые договорённости о перемирии в Донбассе вступят в силу 27 июля благодаря действиям замглавы администрации президента России Дмитрия Козака. Тем временем боевики ВСУ устроили обстрел из орудий БМП-2 населённого пункта Знаменка.
На переговорах по Донбассу в "минском формате" в режиме видеоконференции в среду стороны договорились о новых мерах контроля за перемирием, которые вступят в силу уже 27 июля, рассказал полпред России в контактной группе Борис Грызлов. Он добавил, что преодолеть попытки Украины снова уклониться от принятия действенных мер удалось благодаря действиям замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака.
В ВСУ на это известие отреагировали весьма своеобразно. Украинские военные подвергли обстрелу из БМП-2 населённый пункт Знаменка, выпустив по жилому району 20 боеприпасов, сообщает Народная милиция ДНР.
Напомним, что конфликт на востоке Украины длится уже больше 6 лет. Несмотря на то что президент Украины ещё в 2015 году подписал Минские соглашения о мирном урегулировании ситуации в регионе, Киевом до сих пор не выполнен ни один из пунктов документа.
Москве хотелось бы, чтобы глава украинского государства Владимир Зеленский выполнял договорённости, которые были заключены в ходе минских переговоров. С соответствующим обращением выступил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, пишет Nation News.
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