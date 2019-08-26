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Ковровский робот, поганкин рефрижератор, к 80-летию пакта и Солопий Натаньяху

26 августа 2019, 03:39  •  74 • В России

Глава космического ведомства Д. О. Рогозин, вероятно, допускал неудачную стыковку корабля "Союз МС-14", везшего антропоморфного робота "Федора", с Международной космической станцией. Не то что в космосе – на земле и то бывают всякие неполадки. Поэтому Д. О. Рогозин предусмотрел также и другие опыты с антропоморфным "Федором".

Он собирается отправить роботов покорить гору Эльбрус: "У меня идея появилась, мы по телефону обсудили, сделать на Эльбрус восхождение именно робототехнического комплекса, как будет подниматься под углами, как будет воздействовать атмосфера. Покорение Эльбруса с помощью космического робота - это интересно".

Действительно интересно и при том традиционно. В годы советской власти существовал не только обычай массовых восхождений на Эльбрус с участием местного партийного руководства (гора хоть и высочайшая в Европе, но технически не очень сложная), но и затаскивания на вершину разных технических устройств. Еще в 60-е гг. мастер спорта А. П. Берберашвили загорелся идеей покорить Эльбрус на мотоцикле и 18 августа 1966 въехал туда на ковровской машине К-58. Хотя "въехал" – не совсем точное слово, немалую часть пути приходилось преодолевать на пердячем пару, толкая вверх еще и мотоцикл (вес – 95 кг). Когда вершина, наконец, покорилась, тащить мотоцикл еще и вниз было невмоготу, и его оставили на высоте 5642 м. над уровнем моря в назидание потомству. В принципе хорошо физически подготовленная группа восходителей могла бы втащить туда и рояль, чтобы, например, исполнить "Аппассионату".

В Роскосмосе производят всякие изделия, и доставка их вручную на вершины высочайших гор может стать инновационным фирменным знаком Д. О. Рогозина.

Тем временем в Пскове обнаружили остатки старинной русской инновации. Как сообщает Псково-Изборский музей-заповедник "При раскопках в исторических Поганкиных палатах в Пскове обнаружен прототип современного холодильника, датированный XVII веком. Находка будет обязательно музеефицирована в составе будущей экспозиции, демонстрирующей древнюю кухню".

В принципе ларь со льдом, предназначенный для хранения пищи и питья, известен еще по временам Древнего Рима. См. также знаменитое еще в средние века венецианское мороженое (gelato), произвести которое без льда невозможно. Если купец С. И. Поганкин держал в погребе лед (например, для хранения убоины) назвать его инноватором было бы трудно – это была обычная практика того времени.

Но музейные работники сообщают, что ими найден не обыденный ледник, но "прототип современного холодильника", а квалифицирующим качеством последнего является способность посредством тепловой энергии производить холод. Первое известное нам устройство такого типа появилось лишь в 1850 г., а в начале XX в. в Москве уже была холодильная фабрика "Эскимо", работавшая на дровах.

Но возможно, в Поганкиных палатах такая фабрика имелась еще во второй половине XVII в. Несметные богатства олигарха С. И. Поганкина уже тогда порождали легенды о его связи с нечистым, принесшим ему "поганые деньги". Очевидно, нечистая сила отстроила ему и передовое холодильное производство.

О тов. Сталине иные говорят, как о воплощении нечистой силы, а среди самых мрачных его деяний называет Договор о ненападении между СССР и Германией (Пакт Молотов-Риббентроп), 80-летие которого было на днях. Самое креативное отмечание знаменательной даты имело место не в России, не в Германии, а также не в лимитрофах, упомянутых в секретных протоколах к пакту, но в Гонконге, что довольно неожиданно.

23 августа 1939 года в Москве советский премьер Молотов и глава немецкого МИДа Риббентроп подписали договор между СССР и ГерманиейФото: wikimedia.org

Собственно, в Гонконге отмечали не само событие 23 августа 1939 г., а его 50-летие – примерно, как при Л. И. Брежневе назвали Манежную площадью 50-летия Октября. Так и на Дальнем Востоке отмечали 30-летие "Балтийского пути", т. е. массовой акции имевшей место в Прибалтике 23 августа 1989 г., когда жители республик выстроились живой цепью от Вильнюса до Таллина.

По образцу прибалтов был устроен "Гонконгский путь", в ходе которого граждане выстроились по маршруту трех линий метро: Чхюньвань (красная), Айленд (синяя) и Куньтхон (зеленая). Эффект, правда, был не очень силен. И собралось на акцию в двадцать раз меньше народу, чем в Прибалтике – при большем числе населения. И после захвата Гонконгского аэропорта (7 место в мире по пассажиропотоку, 3 место по числу международных пассажиров, 1 место по грузовым рейсам) символические акции уже не производят потрясающего впечатления.

У нас в России о захвате Шереметьева борцами за свободу речи пока не идет – откуда же в таком случае А. А. Навальный con tutti i frutti будет за границу на отдых ездить? – но с метро почему бы и нет. Неравнодушные граждане выстроятся по маршруту Кировско-Фрунзенской, Арбатско-Покровской и Горьковско-Замоскворецкой линий и посвятят свой высокий подвиг гонконгским товарищам.

В киевском же аэропорту Борисполь имел место не демократический протест, но всего лишь женская злоба. При официальной встрече премьера Израиля Беньямина Натаньяху его жена Сара подержала в руке кусок ритуального каравая, после чего бросила хлеб-соль на летное поле – а ни в чем не повинному Биби вместе с израильской службой протокола пришлось отдуваться за поведение начальственной дамы. Давно уже известной в Святой Земле под намекающем на обидную слабость прозвищем "Сара-стакан".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой СаройФото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, еще малороссиянин Солопий Черевик, страдая от супруги Хиври, взывал: "Господи Боже мой, за что такая напасть на нас грешных! и так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!". Израильтянин Солопий Натаньяху, похоже, обращался к Б-гу в тех же самых выражениях.

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