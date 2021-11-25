Ковитиди прокомментировала сведения о направлении эсминца США в Черное море

Совет Безопасности ООН должен ввести санкции за непрекращающийся попытки США дестабилизировать ситуацию в Азово-Черноморском бассейне. Об этом заявила в четверг, 25 ноября, сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди.

Таким образом она прокомментировала информацию Шестого флота ВМС США, согласно которой ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) направляется в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО в регионе.

«Совершенно очевидно, это конкретное предложение, и Совбез ООН должен ввести санкции за непрекращающийся попытки США дестабилизировать ситуацию в Азово-Черноморском бассейне. Мы должны уже переходить от слов к делу и требовать от международных организаций принятия конкретных мер в отношении США», — подчеркнула сенатор в беседе с РЕН ТВ.

При этом она добавила, что рост активности НАТО происходит на фоне усиления провокаций украинской стороны в Донбассе. По словам Ковитиди, фактически США и их союзники своими действиями выступают пособниками в нагнетании военной напряженности у границ России.

Ранее, 21 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях России и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

До этого, 17 ноября, ракетный эсминец USS Porter покинул Черное море, в которое вошел 30 октября для того, чтобы участвовать в учениях с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

С момента прибытия в Черное море корабль провел учения по маневрированию с кораблем управления класса Blue Ridge — USS Mount Whitney, флагманом Шестого флота США класса «Генри Дж. Кайзер» USNS John Lenthall (T-AO 189), а также кораблями болгарского, румынского, турецкого и украинского флотов.

13 ноября российский лидер Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Он рассказал, что у Минобороны РФ было предложение тоже провести свои незапланированные учения, однако Путин счел это нецелесообразным.