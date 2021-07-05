Ковиду 20 тысяч лет. Чего только не придумают в США, чтобы отвлечь внимание от своих лабораторий

Очередную "сенсацию" выдали американцы во время проведения в Сочи II-й Международной научно-практической конференции по биологической безопасности. В западных СМИ появилась информация, что согласно мнению (!) нескольких университетов США, эпидемия коронавируса, аналогичная "пандемии" COVID-19, уже была в Восточной Азии… более 20 тыс. лет тому назад. В основном, конечно, на территории Китая. Чтобы считать это совпадение по времени случайностью, право же, надо быть очень наивным человеком.

Трудно не заметить, что озвученное "открытие" вполне ложится "лыком в строку" нынешней разворачивающейся под руководством США кампании по демонизации Китая как якобы источника всех мировых угроз и единственного виновника во всемирной эпидемии ковида, случившейся из-за утечки коронавируса из китайской лаборатории в Ухане. За что Китай обязан заплатить. Всем. И ОЧЕНЬ много.

"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!" (И. А. Крылов, "Волк и ягнёнок")

Рассматривать нарастающее американо-китайское противостояние исключительно как борьбу двух "супердержав" за мировое лидерство было бы недопустимым упрощением. Ибо Байдена и его команду, пришедших к власти в США, никоим образом нельзя считать национальными лидерами, продвигающими национальные интересы своей страны. Это, по сути, ставленники "теневых хозяев" США, сделавших ставку на тотальную глобализацию и переформатирование всего мирового порядка с упразднением всех национальных государственностей. Однако для достижения этого в мировом масштабе необходима самоликвидация трёх мировых центров: США, Китая и России.

Если с "обнулением" США после прихода к власти Байдена и Демпартии проблем не возникнет, то с Китаем и Россией есть некоторые трудности. Китай демонстрирует уверенный рост, потрясающую эффективность борьбы с эпидемией, активно вооружается (ибо понимает, с кем имеет дело). Свалить, как планировалось, китайский аналог Трампа "товарища Си" при помощи прозападной группировки т. н. "комсомольцев" не получилось. Мало того, выступая на Давосском форуме, "товарищ Си" прозрачно намекнул, что в грядущей глобализации (а Китай – не против) центром и лидером этого процесса должны быть не кандидаты в "мировое правительство", а именно он – Китай. Такого, понятно, не прощают. Значит, чтобы тормознуть уверенно выходящий в "супердержавы №1" Китай, создать массовые трудности в экономике, вызвать социальную дестабилизацию, дающую шанс на реванш "комсомольцам", нужно нечто глобальное.

То, что за потери от коронавируса (и куда более тяжкие – от карантинных мер и локдаунов) кто-то должен заплатить и что этот "кто-то" – не США, озвучивается ещё со времён президентства Трампа. Кандидат в "виновные за всё" при этом очевиден – Китай.

Бывший госсекретарь Майк Помпео уже однажды заявлял, что Китай "должен заплатить", причём не менее 9 триллионов (!) долларов.

В эту цену входят 90 тысяч жизней американцев, лишившихся работы, начиная с марта, и 300 тысяч смертей во всём мире.

Хорошо ещё, что в перечень "грехов" Китая, за которые он "должен заплатить" не включены Гражданская война в США и Великая депрессия…

Логика при этом по-американски примитивная: Ухань – это в Китае, значит, Китай и виноват, что не уследил за своими гражданами, поедающими заражённых летучих мышей. И за своими лабораториями, откуда наверняка и "сбежал" злополучный вирус. Да плюс к тому на ранней стадии эпидемии скрывал информацию о ней, не позволяя психозу "ковидобесия" начаться пораньше, а Западу – подготовиться получше. Задним числом приплели даже главного мирового паникёра – ВОЗ, якобы распространявшую "китайскую дезинформацию о COVID-19".

США уже подали два коллективных иска к Китаю. Не отстаёт и "верный Санчо Панса" США – Великобритания: влиятельная The Daily Mail утверждает, что Лондон обязан истребовать через международные суды с Китая 351 миллиард фунтов стерлингов (433 миллиарда долларов). В качестве аргумента используется уже ставший визитной карточкой британской внешней политики принцип "хайли лайкли". О собственной преступной экономии на медицине и изначально несерьёзном отношении к ковиду при этом, естественно, не вспоминают.

Понятно, что китайцы – не идиоты, и платить не станут. Но отказ этот будет поводом для волны антикитайских санкций, драконовских пошлин на китайский экспорт, а заодно – подготовкой западного общественного мнения к тому, что любые антикитайские действия США будут оправданными и "отвечающими интересам человечества".

"Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?!" (И. А., Крылов "Мартышка и очки")

На уже упомянутой выше сочинской конференции по биологической безопасности замглавы МИД РФ Сергей Рябков в своём выступлении напомнил всем о том, что главные биологические риски исходят именно от Вашингтона и от угрожающей нашим интересам

биологической активности США, особенно вблизи от российских границ.

Что США создают по всему миру (и особенно активно на постсоветском пространстве), по сути, лаборатории для ведения биологической войны – давно не секрет. Зачем им это – тоже вполне понятно. Во-первых, многие исследования, которые там проводятся, на территории самих США проводить запрещено по причине их чрезвычайной опасности. Во-вторых, к нашим границам поближе: возникнет необходимость устроить в России и на сопредельных территориях эпидемию – всегда можно свалить на "утечку", случившуюся по вине безграмотного туземного персонала (как в Ухане). И в-третьих, относительно бедные туземцы – идеальный "человеческий материал" для проведения разного рода сомнительных экспериментов.

Например, в Тбилиси более 10 лет действует "Исследовательский центр общественного здравоохранения им. Лугара", строительство которого финансировалось Министерством обороны (!) США. Формально его лаборатории занимаются лечением больных гепатитом новейшими (экспериментальными!) препаратами. В декабре 2015 года 30 пациентов вдруг скончались "по неизвестной причине", причём 24 – в один день. Через пять месяцев – та же история и гибель ещё 30 пациентов.

Также с работой центра многие эксперты связывают появление в регионе никогда ранее не встречавшейся африканской чумы свиней в 2018 году и распространение (что интересно, на территории независимой Абхазии) мраморного клопа, погубившего половину урожая цитрусовых, хурмы, персиков и яблок. А ведь есть ещё несколько финансируемых Пентагоном биолабораторий, размещённых в том числе у границ Южной Осетии. Надо ли говорить, к каким последствиям для этих территорий и граничащей с ними России способна привести "незапланированная утечка" наподобие уханьской?!

Так чьим был "уханьский" вирус?

В 2009 году в США агентством USAID запущена была программа "Зарождающиеся пандемические угрозы" для укрепления мониторинговых возможностей различных стран по изучению дикой природы и людей, находящихся в контакте с дикими животными, от которых есть угроза появления новых вирусов. В 2014 году USAID объявило об успехе программы и её продолжении.

Так вот, партнёрами этой программы в Китае как раз и являлись Уханьский институт вирусологии и неправительственная американская организация EcoHealth Allians. Как говорили в таких случаях две (а не двадцать) тысячи лет назад древние римляне, "понимающему достаточно".