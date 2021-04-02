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Ковидный пост: все желающие россияне смогут привиться до июня

02 апреля 2021, 21:25  •  90 • Политика
Все желающие россияне смогут получить вакцину от коронавируса до июня 2021 года. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась 2 апреля. Ранее президент заявлял, что для создания популяционного иммунитета необходимо привить около 70% взрослого населения страны. РФПИ активно работает с российскими и зарубежными производителями для наращивания объемов выпуска. При этом, по словам специалистов, «Cпутник V» может легко адаптироваться под новые штаммы коронавируса за считаные дни.

Летний экзамен

Борьба с COVID-19 стала одной из главных тем встречи в Кремле, поскольку именно РФПИ принимает участие в производстве противовирусных препаратов и продвижении отечественных вакцин на зарубежные рынки. Кроме того, за последний год при содействии фонда удалось добиться серьезного прорыва в области разработки тест-систем на коронавирус, которые пользуются спросом как в РФ, так и за границей. На сегодня Россия поставила более 15 млн тестов в 17 стран, подчеркнул Кирилл Дмитриев. На фоне повышенного спроса к отечественным технологиям РФПИ намерен представить робот-конвейер, который способен делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала.
«Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран — автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий», — подчеркнул собеседник президента.
Особенно важно, что российские тест-системы способны определить практически все варианты мутаций, добавил Владимир Путин. Что касается вакцин, то сейчас в РФ зарегистрированы препарат «Спутник V», разработанный учеными НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и вакцина «КовиВак» от ФГНЦ имени Чумакова РАН.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи, 2 апреля 2021 года
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
По словам Кирилла Дмитриева, «Спутник V» остается одним из наиболее действенных препаратов в мире. Его эффективность превышает 90%. При этом он защищает от всех известных до сих пор вариантов COVID-19, включая британский штамм. Ранее в Центре имени Гамалеи сообщили о создании технологии для адаптации вакцины при мутации коронавируса. Это подтвердили вирусологи.
Как только становится известна нуклеотидная последовательность в новом штамме вируса, можно очень быстро сделать вектор — конструкцию с ДНК, которая содержит эту последовательность. И ее можно вставить в готовую кассету, которая работает как нынешние аденовирусные вакцины, — заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Это реально сделать очень быстро, теоретически даже за два дня, если работать в действительно ударном темпе. Такая технология не нова, ее просто адаптировали под новые задачи.
Сейчас РФПИ активно работает с российскими производителями для наращивания объемов выпуска. В частности, за три месяца вместе с компанией «Р-Фарм» удалось построить «Спутник Технополис», который стал одним из наиболее крупных заводов по изготовлению вакцины.
«Мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — уверен глава РФПИ.

Коллективный ответ

Ранее Владимир Путин заявлял, что введенные из-за пандемии ограничения будут отменяться после того, как в стране удастся создать популяционный иммунитет. Для этого нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Стоит отметить, что в РФ доля привитых пока составляет только 3,05% (речь идет о гражданах, сделавших достаточное число прививок для полной вакцинации). Лидерские позиции в этом рейтинге сохраняют Израиль (56,24%), Сейшельские острова (41,26%), ОАЭ (37,85%), Монако (22,04%) и Чили (21,07%). Из крупных государств в топ-10 входят только Соединенные Штаты, где привито 17,31% жителей страны. Тем не менее власти по-прежнему исходят из того, что к концу лета удастся сформировать коллективный иммунитет.
Пункт вакцинации от коронавируса в Москве, 3 марта 2021 года
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Если опираться на темпы, которые есть, то до лета достаточная часть населения привиться не успеет, — сообщил «Известиям» завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров. — Вакцинация длится примерно 3,5 месяца, и провакцинировано 3,05% населения. То есть темп — примерно 1% в месяц. Определенно, темпы вакцинации стоит увеличить. От этого зависит, будет ли третья волна.
Создание в России коллективного иммунитета к концу лета — амбициозная задача, которую будет не просто достичь, согласен профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Тем не менее это возможно и всё будет зависеть в том числе и от того, как будет продвигаться позитивный образ прививочной кампании, добавил эксперт.
— Заставить людей вакцинироваться нельзя. К сожалению, мы видим, что до сих пор появляется много околонаучной информации по поводу препаратов. И немалая часть населения этому верит, включая врачей. В итоге в обществе возникают необоснованные страхи. Достаточно вспомнить сообщения о том, что аденовирусная вакцина «Спутник V» может вызвать генетическую модификацию ДНК. Но это неправда, потому что аденовирус никогда не встраивается в наш геном. А тут еще используется аденовирус, который сделан «калекой». Он может только доставить белок шипа, — пояснил в беседе с «Известиями» Алексей Аграновский.
Увеличению темпов вакцинации, в свою очередь, может помочь международное производство российской вакцины «Спутник V». В настоящий момент есть договоренности с 10 странами. Большинство заводов за рубежом выйдут на полную мощность в апреле. Хотя, например, Индия и Южная Корея уже сейчас занимаются выпуском препаратов, отметил Кирилл Дмитриев. Примечательно, что произведенные в другой стране вакцины не будут предназначены исключительно для ее жителей.
Производство вакцины «Cпутник V» в Казахстане, 2 марта 2021 года
Фото: РИА Новости/Владислав Воднев
«То, что будет производиться за рубежом, будет поступать и к нам», — напомнил во время мероприятия Владимир Путин.
Вакцина «Спутник V» уже одобрена в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Например, применение препарата разрешено в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Венесуэле, ОАЭ, Тунисе, Мексике, Пакистане, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде и Мали.
2 апреля Владимир Путин также провел телефонный разговор с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, с которым он обсудил укрепление взаимодействия в борьбе с распространением СOVID-19, включая поставки российских вакцин. Позже сотрудничество в этой сфере президент РФ обсудил и с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Кроме того, политики обменялись теплыми поздравлениями по случаю общего праздника — Дня единения народов России и Белоруссии.

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