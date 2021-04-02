Ковидный пост: все желающие россияне смогут привиться до июня

Все желающие россияне смогут получить вакцину от коронавируса до июня 2021 года. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил на встрече с Владимиром Путиным , которая состоялась 2 апреля. Ранее президент заявлял, что для создания популяционного иммунитета необходимо привить около 70% взрослого населения страны. РФПИ активно работает с российскими и зарубежными производителями для наращивания объемов выпуска. При этом, по словам специалистов, «Cпутник V» может легко адаптироваться под новые штаммы коронавируса за считаные дни.

Летний экзамен

Борьба с COVID-19 стала одной из главных тем встречи в Кремле, поскольку именно РФПИ принимает участие в производстве противовирусных препаратов и продвижении отечественных вакцин на зарубежные рынки. Кроме того, за последний год при содействии фонда удалось добиться серьезного прорыва в области разработки тест-систем на коронавирус, которые пользуются спросом как в РФ, так и за границей . На сегодня Россия поставила более 15 млн тестов в 17 стран, подчеркнул Кирилл Дмитриев. На фоне повышенного спроса к отечественным технологиям РФПИ намерен представить робот-конвейер, который способен делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала .

«Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран — автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий », — подчеркнул собеседник президента.

Особенно важно, что российские тест-системы способны определить практически все варианты мутаций , добавил Владимир Путин. Что касается вакцин, то сейчас в РФ зарегистрированы препарат «Спутник V», разработанный учеными НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и вакцина «КовиВак» от ФГНЦ имени Чумакова РАН.

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи, 2 апреля 2021 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

По словам Кирилла Дмитриева, «Спутник V» остается одним из наиболее действенных препаратов в мире. Его эффективность превышает 90%. При этом он защищает от всех известных до сих пор вариантов COVID-19, включая британский штамм. Ранее в Центре имени Гамалеи сообщили о создании технологии для адаптации вакцины при мутации коронавируса. Это подтвердили вирусологи .

— Как только становится известна нуклеотидная последовательность в новом штамме вируса, можно очень быстро сделать вектор — конструкцию с ДНК, которая содержит эту последовательность. И ее можно вставить в готовую кассету, которая работает как нынешние аденовирусные вакцины, — заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин . — Это реально сделать очень быстро, теоретически даже за два дня, если работать в действительно ударном темпе. Такая технология не нова, ее просто адаптировали под новые задачи.

Сейчас РФПИ активно работает с российскими производителями для наращивания объемов выпуска . В частности, за три месяца вместе с компанией «Р-Фарм» удалось построить «Спутник Технополис», который стал одним из наиболее крупных заводов по изготовлению вакцины.

«Мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом », — уверен глава РФПИ.

Коллективный ответ

Ранее Владимир Путин заявлял, что введенные из-за пандемии ограничения будут отменяться после того, как в стране удастся создать популяционный иммунитет. Для этого нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения . Стоит отметить, что в РФ доля привитых пока составляет только 3,05% (речь идет о гражданах, сделавших достаточное число прививок для полной вакцинации). Лидерские позиции в этом рейтинге сохраняют Израиль (56,24%), Сейшельские острова (41,26%), ОАЭ (37,85%), Монако (22,04%) и Чили (21,07%). Из крупных государств в топ-10 входят только Соединенные Штаты, где привито 17,31% жителей страны. Тем не менее власти по-прежнему исходят из того, что к концу лета удастся сформировать коллективный иммунитет.

Пункт вакцинации от коронавируса в Москве, 3 марта 2021 года Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

— Если опираться на темпы, которые есть, то до лета достаточная часть населения привиться не успеет, — сообщил «Известиям» завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров . — Вакцинация длится примерно 3,5 месяца, и провакцинировано 3,05% населения. То есть темп — примерно 1% в месяц. Определенно, темпы вакцинации стоит увеличить. От этого зависит, будет ли третья волна.

Создание в России коллективного иммунитета к концу лета — амбициозная задача, которую будет не просто достичь, согласен профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Тем не менее это возможно и всё будет зависеть в том числе и от того, как будет продвигаться позитивный образ прививочной кампании, добавил эксперт.

— Заставить людей вакцинироваться нельзя. К сожалению, мы видим, что до сих пор появляется много околонаучной информации по поводу препаратов. И немалая часть населения этому верит, включая врачей . В итоге в обществе возникают необоснованные страхи. Достаточно вспомнить сообщения о том, что аденовирусная вакцина «Спутник V» может вызвать генетическую модификацию ДНК. Но это неправда, потому что аденовирус никогда не встраивается в наш геном. А тут еще используется аденовирус, который сделан «калекой». Он может только доставить белок шипа , — пояснил в беседе с «Известиями» Алексей Аграновский.

Увеличению темпов вакцинации, в свою очередь, может помочь международное производство российской вакцины «Спутник V». В настоящий момент есть договоренности с 10 странами . Большинство заводов за рубежом выйдут на полную мощность в апреле. Хотя, например, Индия и Южная Корея уже сейчас занимаются выпуском препаратов, отметил Кирилл Дмитриев. Примечательно, что произведенные в другой стране вакцины не будут предназначены исключительно для ее жителей.

Производство вакцины «Cпутник V» в Казахстане, 2 марта 2021 года Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

«То, что будет производиться за рубежом, будет поступать и к нам», — напомнил во время мероприятия Владимир Путин .

Вакцина «Спутник V» уже одобрена в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Например, применение препарата разрешено в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Венесуэле, ОАЭ, Тунисе, Мексике, Пакистане, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде и Мали.