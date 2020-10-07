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Ковидный бред достиг апогея: "Не дай Бог, чихнёт на уроке..."
07 октября 2020, 02:15 • 25 • В мире
Ковидный бред с ограничениями достиг апогея. И речь не о России: в Испании вводят требования, выходящие за рамки здравого смысла. Например, не дай Бог, ребёнок чихнёт на уроке - его тут же изолируют в отдельное помещение, берут анализ на коронавирус и вызывают родителей.
Многие в России недовольны ужесточением эпидемиологических требований и усилением ограничений из-за роста случаев инфицирования COVID-19. Но оказывается, российский карантин далёк от того безумия, которое творится в обычно беспечной Испании.
Пользователь Сети, живущий в этой солнечной стране, называет происходящее не иначе как "коронавирусный бардак". Он рассказал, что люди здесь поголовно ходят в масках, даже когда находятся в абсолютном одиночестве в машине или вообще в поле.
При этом при разговоре маски спускают на подбородок - вопреки всякому здравому смыслу.
Самое интересное, что за отсутствие маски можно налететь на штраф в 100 евро. А недавно ещё и запретили маски с фильтром.
В кафе и ресторанах нет никаких ограничений - можно сидеть в любом количестве, разговаривать и есть. А вот курящие должны почему-то соблюдать дистанцию друг от друга не менее 2 метров.
Самые жёсткие требования - к школам. Учеников рассаживают в определённом порядке, весь день дети должны носить маски. Если ребёнок случайно чихнёт на уроке, это воспринимается как ЧП: его сразу помещают в отдельный кабинет и вызывают специалиста в защитном костюме, который берёт мазок на коронавирус. После этого вызывают родителей.
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