Ковидный бред достиг апогея: "Не дай Бог, чихнёт на уроке..."

Многие в России недовольны ужесточением эпидемиологических требований и усилением ограничений из-за роста случаев инфицирования COVID-19. Но оказывается, российский карантин далёк от того безумия, которое творится в обычно беспечной Испании.

Пользователь Сети, живущий в этой солнечной стране, называет происходящее не иначе как "коронавирусный бардак". Он рассказал, что люди здесь поголовно ходят в масках, даже когда находятся в абсолютном одиночестве в машине или вообще в поле.

При этом при разговоре маски спускают на подбородок - вопреки всякому здравому смыслу.

Самое интересное, что за отсутствие маски можно налететь на штраф в 100 евро. А недавно ещё и запретили маски с фильтром.

В кафе и ресторанах нет никаких ограничений - можно сидеть в любом количестве, разговаривать и есть. А вот курящие должны почему-то соблюдать дистанцию друг от друга не менее 2 метров.

Самые жёсткие требования - к школам. Учеников рассаживают в определённом порядке, весь день дети должны носить маски. Если ребёнок случайно чихнёт на уроке, это воспринимается как ЧП: его сразу помещают в отдельный кабинет и вызывают специалиста в защитном костюме, который берёт мазок на коронавирус. После этого вызывают родителей.