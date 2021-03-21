Ковидные паспорта Евросоюза

Пролог к созданию цифровой платформы управления миром?

После долгих препирательств и согласований Еврокомиссия представила документ под названием «Зелёный цифровой сертификат». Официально объявленная цель – «содействовать осуществлению права на свободное передвижение по территории ЕС во время пандемии при помощи создания общего механизма получения и признания сертификатов о вакцинации, тестировании и выздоровлении после коронавируса».

Многое, однако, говорит о том, что «свобода передвижения» по вводимому Евросоюзом ковидному паспорту обернётся новой несвободой.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас (Греция) заявил, что разработанный документ – это цифровой сертификат, который станет «ключом к мобильности». Сертификат будет оснащён штрих-кодом и представлен в печатном и цифровом формате. По словам вице-президента Еврокомиссии, этот сертификат «не вводит обязательство по вакцинации, но вводит обязательство удостоверять состояние здоровья путешествующих европейцев; он будет содержать информацию о том, был ли субъект вакцинирован или нет, результаты PCR-теста или указание на то, что обладатель сертификата переболел коронавирусом».

Можно называть это как угодно – паспортом, сертификатом. Что в лоб, что по лбу. Это документ, по которому будут «пускать в Европу». У каждого сертификата будет идентификационный номер, соответствующий номеру результата вакцинации. Документ будет содержать имя, фамилию, дату рождения человека, номер его паспорта или удостоверения личности, название вакцины, которой он привился, количестве введенных доз и т. д. Решение технических вопросов по введению ковидных паспортов займёт, как предполагают в Еврокомиссии, около трёх месяцев. То есть всё будет происходить быстро.

В Брюсселе уверяют, что новый пропуск для передвижения по странам Евросоюза не создаст дискриминацию. Однако такие уверения звучат смешно. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, введение COVID-паспортов неизбежно создаст неравные условия для граждан; те, кто не привился, будут ограничены в передвижении (это могут быть и люди, которым нельзя прививаться по медицинским показаниям).

Сдержанно отнеслись к введению сертификатов в Венгрии. А президент Сербии Александр Вучич, не считая нужным выбирать слова, назвал концепцию вводимого в Европе паспорта-пропуска-сертификата «бессмысленной, позорной и антиевропейской».

В Бельгии, Франции, Германии спорят на тему права европейцев на свободное передвижение по территории ЕС, которое не должно зависеть от того, есть ли у человека доступ к вакцине. Однако новый сертификат непременно создаст такую зависимость.

У разработанного плана с ковидными паспортами есть и другая сторона. Директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета Ольга Четверикова заявляет, что введение ковидных паспортов происходит в рамках подготовки глобальной цифровой платформы управления, которая призвана вытеснить государственные структуры управления. «Весь проект осуществляется в интересах узкой группы IT- и фармацевтических корпораций, за которыми стоят банки, фонды и прочие крупнейшие финансовые структуры, это – мировой проект. Ковид-паспорта сами по себе – это маленькие элементы, маленькие части большого цифрового проекта, который начал активно реализовываться с началом так называемой пандемии...» – говорит Ольга Четверикова.

С введением новых сертификатов-пропусков Европа сможет закрыть допуск на свою территорию граждан тех стран, документы которых будут объявлены «не соответствующими» европейским нормам.