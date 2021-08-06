Ковидно улучшение: в РФ замедлился прирост заболеваемости коронавирусом

Несмотря на то что прирост числа заразившихся COVID-19 в России замедлился, эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах остается сложной . Например, в Севастополе, Туве, Республике Коми и Магаданской области. Об этом стало известно по итогам совещания с правительством, которое 5 августа провел Владимир Путин. Президент призвал обобщить наилучшие региональные практики вакцинации, чтобы их можно было использовать на территории всей страны. Во время совещания затрагивались также вопросы, связанные с Арктикой, капремонтом и цифровизацией. Последняя тема в контексте законопроекта о переводе путевых листов в электронную форму настолько заинтересовала Владимира Путина, что он вызвал главу Минтранса Виталия Савельева на разговор в Кремль .

Чувство тревоги

Коронавирус по-прежнему остается главной проблемой для большинства стран мира. В России за последние сутки было выявлено свыше 23 тыс. новых случаев COVID-19, от инфекции умерли 794 пациента. В общей сложности с начала пандемии в РФ скончались более 162 тыс. человек.

Сейчас под наблюдением врачей находятся 915 тыс. пациентов с коронавирусом или подозрением на это заболевание, сообщил во время совещания министр здравоохранения Михаил Мурашко . 78% из них лечатся амбулаторно. В стационарах находятся 196 тыс., 11% из них — в тяжелом состоянии, добавил он. Тем не менее ситуация в стране стабилизируется, и прирост числа пациентов с COVID в целом замедлился. Правда, это связано прежде всего с улучшением эпидемиологической обстановки в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге .

Во многих других регионах события развиваются иначе. По количеству больных наибольшую тревогу вызывает ситуация в Туве, Коми, Севастополе, Астраханской, Магаданской и Самарской областях, а также в Красноярском крае, подчеркнул Михаил Мурашко. В эти субъекты отправятся бригады специалистов по оказанию организационной и лечебной помощи.

Вакцинация остается главным оружием в борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным министра, число привившихся в России достигло 38,9 млн . Лидерами стали Белгородская область, Москва, Подмосковье и Ненецкий автономный округ.

— Они дают уже общий охват взрослого населения на уровне 50%, — уточнил он.

Самые высокие темпы прививочной кампании зафиксированы в Архангельской, Белгородской, Псковской и Самарской областях, а также Ингушетии и Чечне . На этом фоне Владимир Путин призвал обобщить лучшие региональные практики по вакцинации и внедрять их на всей территории страны.

— Вы их тем не менее еще раз проанализируйте и предлагайте коллегам в других регионах, — поручил президент. — Если есть необходимость, то соответствующее совещание проведите, можно подумать и о выделении дополнительных ресурсов на это. Это всё возможно, только нужно это сделать и сделать в самое ближайшее время.

Михаил Мурашко добавил, что в гражданский оборот уже поступил «Спутник Лайт» , препарат сейчас доступен во всех регионах РФ. «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V». В России можно использовать еще два отечественных препарата — «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Стоит отметить, что во время совещания министр призвал россиян привиться от коронавируса до наступления сезона гриппа.

— Вакцинация от коронавируса сейчас крайне важна, чтобы остановить пандемию . Хотя с приходом новых штаммов ее эффективность, видимо, будет меньше, чем было заявлено ранее, когда проводились клинические испытания. Сейчас цифры будут другие, — рассказал «Известиям» сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. — Тем не менее и по опыту Европы, Китая и США очевидно, что создание коллективного иммунитета существенно снижает заболеваемость, тяжелое течение болезни и смертность.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо 60% и более переболевших или вакцинированных , сказала «Известиям» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян. По ее словам, в идеале речь идет о 60–80%.

— Но напоминаем, что коллективный или популяционный иммунитет — это косвенная защита от вируса. Те, кто не переболели и не вакцинированы, остаются в группе риска сами и могут заразить окружающих, — сказала она «Известиям».

Приглашение в Кремль

На совещании также затрагивались вопросы экологического характера. В ладимир Путин, в частности, связал масштабы пожаров и паводков в РФ с изменением климата. По словам главы Минприроды Александра Козлова, «в России потепление идет в 2,8 раза быстрее, чем в мире» . Такие темпы негативно сказываются на ситуации в Арктике.

— 65% нашей страны расположено как раз на ней. На мерзлоте живет 15 млн человек. Но сейчас в России не существует комплексной системы мониторинга многолетней мерзлоты. То есть мы не видим, что в реальности с ней, — подчеркнул руководитель ведомства.

На создание системы мониторинга состояния Арктики будет направлено 1,7 млрд рублей, сообщил Александр Козлов.

Между тем министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин напомнил, что в этом году капитальный ремонт будет проведен примерно в 50 тыс. многоквартирных домов . При этом до конца 2021-го Минстрой усилит контроль за качеством работ. В частности, будет создан специальный сервис учета и отработки обращений жильцов . Кроме того, Ирек Файзуллин предложил расширить перечень банков, которые смогут участвовать в кредитовании работ по капремонту.

На повестке совещания также оказалась тема цифровизации. По словам профильного министра Максута Шадаева, в 2024-м российские операторы завершат создание инфраструктуры скоростного мобильного интернета во всех населенных пунктах, где проживает свыше 1 тыс. человек . Кроме того, операторы готовы покрыть сетями более 80% федеральных трасс. Показатель мог бы быть выше, однако ключевым барьером для создания инфраструктуры вдоль дорог остается стоимость подключения базовых станций к электричеству. По словам главы Минцифры, цена подключения может в десятки раз превышать стоимость самой базовой станции.

В качестве докладчика на совещании выступил и министр транспорта Виталий Савельев, который попросил президента поддержать законопроект о переводе путевых листов в электронную форму . По его словам, вместе с запланированной цифровизацией транспортных накладных это позволит перевести в электронный формат 90% перевозочных документов.

— Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас, — завершил совещание Владимир Путин .

Вечером у российского лидера также состоялся телефонный разговор с президентом Эквадора Гильермо Лассо. Как сообщила пресс-служба Кремля, был подтвержден взаимный настрой на активизацию усилий по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах. Кроме того, главы государств затронули вопросы совместной борьбы с коронавирусом. Владимир Путин поздравил коллегу с предстоящим 10 августа Днем независимости Эквадора.