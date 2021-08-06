Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Раде не скрывают: Осенью украинцев ждёт катастрофа
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовик...
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы&qu...
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки про...
Главная / Политика

Ковидно улучшение: в РФ замедлился прирост заболеваемости коронавирусом

06 августа 2021, 01:40  •  84 • Политика
Несмотря на то что прирост числа заразившихся COVID-19 в России замедлился, эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах остается сложной. Например, в Севастополе, Туве, Республике Коми и Магаданской области. Об этом стало известно по итогам совещания с правительством, которое 5 августа провел Владимир Путин. Президент призвал обобщить наилучшие региональные практики вакцинации, чтобы их можно было использовать на территории всей страны. Во время совещания затрагивались также вопросы, связанные с Арктикой, капремонтом и цифровизацией. Последняя тема в контексте законопроекта о переводе путевых листов в электронную форму настолько заинтересовала Владимира Путина, что он вызвал главу Минтранса Виталия Савельева на разговор в Кремль.

Чувство тревоги

Коронавирус по-прежнему остается главной проблемой для большинства стран мира. В России за последние сутки было выявлено свыше 23 тыс. новых случаев COVID-19, от инфекции умерли 794 пациента. В общей сложности с начала пандемии в РФ скончались более 162 тыс. человек.
Сейчас под наблюдением врачей находятся 915 тыс. пациентов с коронавирусом или подозрением на это заболевание, сообщил во время совещания министр здравоохранения Михаил Мурашко. 78% из них лечатся амбулаторно. В стационарах находятся 196 тыс., 11% из них — в тяжелом состоянии, добавил он. Тем не менее ситуация в стране стабилизируется, и прирост числа пациентов с COVID в целом замедлился. Правда, это связано прежде всего с улучшением эпидемиологической обстановки в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Во многих других регионах события развиваются иначе. По количеству больных наибольшую тревогу вызывает ситуация в Туве, Коми, Севастополе, Астраханской, Магаданской и Самарской областях, а также в Красноярском крае, подчеркнул Михаил Мурашко. В эти субъекты отправятся бригады специалистов по оказанию организационной и лечебной помощи.
Вакцинация остается главным оружием в борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным министра, число привившихся в России достигло 38,9 млн. Лидерами стали Белгородская область, Москва, Подмосковье и Ненецкий автономный округ.
— Они дают уже общий охват взрослого населения на уровне 50%, — уточнил он.
Самые высокие темпы прививочной кампании зафиксированы в Архангельской, Белгородской, Псковской и Самарской областях, а также Ингушетии и Чечне. На этом фоне Владимир Путин призвал обобщить лучшие региональные практики по вакцинации и внедрять их на всей территории страны.
— Вы их тем не менее еще раз проанализируйте и предлагайте коллегам в других регионах, — поручил президент. — Если есть необходимость, то соответствующее совещание проведите, можно подумать и о выделении дополнительных ресурсов на это. Это всё возможно, только нужно это сделать и сделать в самое ближайшее время.
Михаил Мурашко добавил, что в гражданский оборот уже поступил «Спутник Лайт», препарат сейчас доступен во всех регионах РФ. «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V». В России можно использовать еще два отечественных препарата — «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Стоит отметить, что во время совещания министр призвал россиян привиться от коронавируса до наступления сезона гриппа.
Вакцинация от коронавируса сейчас крайне важна, чтобы остановить пандемию. Хотя с приходом новых штаммов ее эффективность, видимо, будет меньше, чем было заявлено ранее, когда проводились клинические испытания. Сейчас цифры будут другие, — рассказал «Известиям» сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. — Тем не менее и по опыту Европы, Китая и США очевидно, что создание коллективного иммунитета существенно снижает заболеваемость, тяжелое течение болезни и смертность.
Для формирования коллективного иммунитета необходимо 60% и более переболевших или вакцинированных, сказала «Известиям» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян. По ее словам, в идеале речь идет о 60–80%.
— Но напоминаем, что коллективный или популяционный иммунитет — это косвенная защита от вируса. Те, кто не переболели и не вакцинированы, остаются в группе риска сами и могут заразить окружающих, — сказала она «Известиям».

Приглашение в Кремль

На совещании также затрагивались вопросы экологического характера. Владимир Путин, в частности, связал масштабы пожаров и паводков в РФ с изменением климата. По словам главы Минприроды Александра Козлова, «в России потепление идет в 2,8 раза быстрее, чем в мире». Такие темпы негативно сказываются на ситуации в Арктике.
— 65% нашей страны расположено как раз на ней. На мерзлоте живет 15 млн человек. Но сейчас в России не существует комплексной системы мониторинга многолетней мерзлоты. То есть мы не видим, что в реальности с ней, — подчеркнул руководитель ведомства.
На создание системы мониторинга состояния Арктики будет направлено 1,7 млрд рублей, сообщил Александр Козлов.
Между тем министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин напомнил, что в этом году капитальный ремонт будет проведен примерно в 50 тыс. многоквартирных домов. При этом до конца 2021-го Минстрой усилит контроль за качеством работ. В частности, будет создан специальный сервис учета и отработки обращений жильцов. Кроме того, Ирек Файзуллин предложил расширить перечень банков, которые смогут участвовать в кредитовании работ по капремонту.
На повестке совещания также оказалась тема цифровизации. По словам профильного министра Максута Шадаева, в 2024-м российские операторы завершат создание инфраструктуры скоростного мобильного интернета во всех населенных пунктах, где проживает свыше 1 тыс. человек. Кроме того, операторы готовы покрыть сетями более 80% федеральных трасс. Показатель мог бы быть выше, однако ключевым барьером для создания инфраструктуры вдоль дорог остается стоимость подключения базовых станций к электричеству. По словам главы Минцифры, цена подключения может в десятки раз превышать стоимость самой базовой станции.
В качестве докладчика на совещании выступил и министр транспорта Виталий Савельев, который попросил президента поддержать законопроект о переводе путевых листов в электронную форму. По его словам, вместе с запланированной цифровизацией транспортных накладных это позволит перевести в электронный формат 90% перевозочных документов.
Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас, — завершил совещание Владимир Путин.
Вечером у российского лидера также состоялся телефонный разговор с президентом Эквадора Гильермо Лассо. Как сообщила пресс-служба Кремля, был подтвержден взаимный настрой на активизацию усилий по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах. Кроме того, главы государств затронули вопросы совместной борьбы с коронавирусом. Владимир Путин поздравил коллегу с предстоящим 10 августа Днем независимости Эквадора.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





84
Источник
Похожие новости
05 августа 2021, 22:55
Польша готовит новый удар по "Северному потоку - 2": Шансы Варшавы оценил политолог Блохин
05 августа 2021, 22:55
Политолог оценил подарок Британии военным Украины: "Три кило отличного металлолома"
06 августа 2021, 00:45
Зачем Литва попросила санкции против своего порта: План Вильнюса "разгадали" в Сети
06 августа 2021, 00:45
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
06 августа 2021, 00:45
Русским избирателям гарантировали безопасность в четырёх городах Украины
06 августа 2021, 00:45
"Это первая спичка": Зеленский заявил, что Россия ещё пожалеет о Крыме
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2021, 00:45
Зачем Литва попросила санкции против своего порта: План Вильнюса "разгадали"...
06 августа 2021, 00:45
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
06 августа 2021, 00:45
Русским избирателям гарантировали безопасность в четырёх городах Украины
06 августа 2021, 00:45
"Это первая спичка": Зеленский заявил, что Россия ещё пожалеет о Крыме
06 августа 2021, 00:45
Суперкомпьютеры США изучают данные об уханьских вирусах
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 августа 2021, 03:25
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правильного спорта
31 июля 2021, 15:30
Депутат оскорбил православный храм. Народ отреагировал мгновенно
30 июля 2021, 23:00
Названа глупейшая ошибка Байдена на встрече с Тихановской: Навредил и себе, и США
01 августа 2021, 09:50
Борцов с Россией лишили денег
30 июля 2021, 03:45
"Света, подожди!" Как на самом деле прошла встреча Байдена и Тихановской
01 августа 2021, 14:25
"Бейте, Сара, бейте!": Спуск подлодки США на воду обернулся постыдным казусом
31 июля 2021, 10:00
Бывшая колония Запада требует вернуть оккупантов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.