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«Ковид все прогнозы обманывает»: в России выявлено 25 769 новых случаев коронавируса
03 октября 2021, 17:05 • 318 • В России
За прошедшие сутки в России выявлено 25 769 случаев коронавируса, выздоровел 15 391 пациент, 890 скончались. С начала пандемии в стране диагноз COVID-19 был подтверждён у 7 586 536 человек, почти 210 тыс. умерли от осложнений. По словам главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, дальнейшее развитие ситуации с заболеваемостью не поддаётся точной оценке, поскольку COVID-19 «обманывает прогнозы».
Reuters © Anton Vaganov
Развитие ситуации с распространением COVID-19 не поддаётся точной оценке, заявил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Так он прокомментировал вопрос журналиста Павла Зарубина о том, будет ли новая волна коронавируса такой же сильной, как осенью 2020 года.
«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал врач в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Согласно последним данным, за минувшие сутки в РФ выявлено 25 769 случаев коронавируса. 15 391 человек полностью выздоровел, 890 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний. Это новый суточный максимум по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в стране с начала пандемии.
За всё время наблюдений диагноз COVID-19 в России был подтверждён у 7 586 536 человек, из них 6 725 965 полностью выздоровели. Количество летальных исходов достигло 209 918. По сообщению Роспотребнадзора, проведено свыше 193,2 млн млн лабораторных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 557 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,3 млн человек.
По информации оперштаба, в Москве выявлено 4294 новых случая заболевания коронавирусом, 962 человека госпитализированы, скончались 65 пациентов. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 393 человека.
В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус был подтверждён у 2463 человек, в Подмосковье — у 1646. Более 500 новых заболевших также зарегистрировано в Самарской (620), Воронежской (591), Нижегородской (588), Свердловской (535) и Ростовской (509) областях, а также в Пермском крае (507).
Работа школ в условиях пандемии
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует массового закрытия школ из-за ситуации с коронавирусом.
Министр добавил, что по всей стране из-за ситуации с коронавирусом закрыты менее 0,1% школ. По его словам, каждый регион самостоятельно принимает решение о необходимости введения подобных ограничительных мер, исходя из текущей эпидемиологической ситуации.
Эксперты — о гриппе и симптомах коронавируса
Заболевание коронавирусом SARS-CoV-2 не вызывает специфических симптомов, которые могли бы однозначно определить его, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По его словам, в отличие от COVID-19, грипп имеет более-менее очерченную картину течения, но при лёгких формах и его невозможно дифференцировать «на глаз».Также на russian.rt.com «Не видим никаких препятствий»: Мурашко заявил об отсутствии барьеров для регистрации «Спутника V» в ВОЗ
Специалист Роспотребнадзора подчеркнул, что и при коронавирусе, и при гриппе очень важно своевременно начать лечение. Горелов отметил, что применение противовирусных препаратов в первые двое суток заболевания во многом определяют тяжесть его течения.
«Поэтому нужно использовать диагностические системы, ПЦР-тест, которые позволят рано поставить диагноз и адекватно назначить лечение», — заявил Горелов.
Кроме того, он призвал соблюдать все меры предосторожности: носить маски в общественных местах, придерживаться социальной дистанции и следить за гигиеной рук. В случае плохого самочувствия Горелов призвал «не геройствовать», а оставаться дома, чтобы избежать вероятности заражения окружающих.
Эксперты также высказались об одном из самых известных симптомов при заражении коронавирусом — потере обоняния. Как рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, этот признак не является определяющим для COVID-19.
Он добавил, что при заражении штаммами «дельта» и «дельта плюс» по сравнению с уханьским вариантом вируса выросло число пациентов, у которых не наблюдается проблем с обонянием. По словам Исаева, при заболевании штаммами 2020 года этот симптом не встречался в 20% случаев, а сейчас доля пациентов с таким течением болезни может быть ещё больше, полагает эксперт.
«Махнуть рукой и решить, что у вас просто ОРВИ, — очень неосторожное решение во время пандемии. Сейчас мы видим, что пациенты болеют ковидом и второй, и третий раз. И в некоторых случаях повторное заболевание переносится тяжелее», — отметил Исаев.
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