Автор:

Сергей Латышев

Потомственный аристократ Жискар д’Эстен был третьим президентом Пятой республики, руководя страной с 1974 по 1981 год. Он был затем в течение четверти века единственным живущим экс-президентом Франции, став также лидером по продолжительности жизни среди французских президентов. Он вряд ли рассчитывал так долго прожить, когда в августе 1944-го молодым парнем освобождал Париж от немецких оккупантов, а на следующий год, демонстрируя отмечавшуюся в армейских приказах "необычайную отвагу", первым ворвался на своём танке в хорошо знакомый ему немецкий город Кобленц, где он родился в 1922 году в семье видного деятеля французской оккупационной администрации. За этот подвиг будущий президент был награждён Военным крестом. В марте 1945 года в Кобленце, стоящем у слияния Рейна и Мозеля, городе, где находилась штаб-квартира гитлеровской Группы армий "Б", было очень жарко.

В большой политике

Сержант-танкист был не только молод и храбр, но и умён – уже в 15 лет получил диплом о полном среднем образовании. А после войны д'Эстен продолжил учёбу, окончив наиболее престижные в стране для желающих делать большую чиновничью и политическую карьеру Высшую политехническую школу и Национальную школу администрации. Он ворвался во французскую политику – прямо как на танке в Кобленц: депутат в 30 лет, госсекретарь Министерства экономики и финансов в 33 года, министр экономики и финансов в кабинете Шарля де Голля в 36 лет.

Да, именно спаситель Франции де Голль, ценивший мужество, аристократизм, лидерские качества и умение добиваться успеха, пригласил д'Эстена в своё правительство, доверив ему самое важное – экономику и финансы, сферы, в которых сам плохо разбирался и которыми молодой политик управлял от имени президента. И управлял хорошо, ибо строгий к людям де Голль называл его своим "лучшим казначеем".

Неудивительно поэтому, что и сам Жискар д'Эстен был избран в 1974 году главой государства на семилетний срок, став, пожалуй, самым эффективным президентом Франции в её истории. Ему удалось реализовать на практике свой предвыборный лозунг: изменения и преемственность. При нём были запущены масштабные государственные проекты, в том числе сооружение скоростных железных дорог, строительство новых АЭС, прекратилось чрезмерное вмешательство государства в экономику, был снижен избирательный возраст до 18 лет. Президенту приходилось несладко: западный мир пережил в те годы два нефтяных шока, экономический кризис. Президент Франции вышел из этих испытаний с минимальными издержками. В вопросах внешней политики он отстаивал необходимость диалога между Востоком и Западом. Будучи реалистом, д'Эстен смягчил некоторые аспекты внешней политики голлизма, счёл, в частности, неэффективной концепцию "независимой обороны".

При нём Франция стала постепенно возвращаться в военные структуры НАТО. Париж поддержал также решение Совета НАТО развернуть в Европе американские ракеты средней и меньшей дальности. Тем не менее Франция оставалась при нём одной из самых дружественно настроенных к СССР стран Запада. Д’Эстена связывали с советским лидером Леонидом Брежневым и тёплые личные отношения.

Этот французский президент оставил заметный след и в области культуры. Это он решил, в частности, построить Музей д'Орсе с его крупнейшей в мире коллекцией импрессионистов.

В общем, д’Эстен был мейнстримным политиком правоцентристского толка, старавшимся учитывать запросы всех слоёв населения. В том числе и такие: он отменил цензуру в кинематографе, что открыло дорогу порнографии на широком экране, за аборты при нём перестали преследовать в уголовном порядке. На выборах 1981 года всё это сработало против него. От шедшего на второй срок президента отвернулись настоящие консерваторы, а представители "современных ценностей" и левые выбрали того, кто был им ещё ближе. Так д’Эстен перестал быть президентом Франции, уступив власть социалистам.

Серый кардинал

Член Французской академии и Конституционного совета Франции, он продолжал и в дальнейшему играть видную роль во французских и общеевропейских делах, возглавив, например, в 2001 году специальный Конвент для выработки проекта Европейской конституции. Работа над ним длилась три года. Окончательный текст документа был одобрен на специальном саммите ЕС в Риме в июне 2004 года. Однако сделать Евросоюз моделью нового миропорядка всё же не получилось, прежде всего потому, что в основном законе решили не упоминать о Боге и христианстве. В результате проект не был ратифицирован всеми членами ЕС и заменён позднее "облегчённой версией" – Лиссабонским договором, принятие которого в ЕС было не вполне честным. Но к этому д’Эстен уже отношения не имел. И в первом случае, кстати, он был всего лишь координатором, а не душой и автором проекта.

Зато весной 2015 года в разгар антироссийской кампании западных стран бывший президент Франции побывал с визитом в Москве, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Он выразил убеждение, что антироссийские санкции "не отвечают интересам Европы и противоречат международному праву", а Крым стал принадлежать России ещё несколько веков назад.

Это был не просто визит вышедшего в тираж политика, ведь д’Эстен являлся постоянным членом Бильдербергского клуба, серым кардиналом Франции и ЕС. В общей сложности он приезжал в Россию свыше 10 раз, прекрасно осознавая её значение в европейской и мировой политике.

Всё познаётся в сравнении

Если кому-то кажется, что в личности д’Эстена нет ничего особенно выдающегося, стоит сравнить его хотя бы с тремя последними французскими президентами. Мог бы он поступить так, как Николя Саркози, который взял, как утверждают, крупную сумму денег на свою предвыборную кампанию у ливийского лидера Муаммара Каддафи, с их помощью победил, а затем нашёл способ избавиться от своего наивного благодетеля, чтобы не отдавать долг? Конечно, нет.

Разве не является по сравнению с д’Эстеном полнейшим ничтожеством Франсуа Олланд, так и оставшийся на президентском посту мелким региональным муниципальным чиновником? Конечно, является.

Ну а как вам нынешний президент Франции Эммануэль Макрон, бывший банкир Ротшильдов, любящий обниматься даже на публике с накачанными африканцами и запускающий в страну сотни тысяч дармоедов-нелегалов со всего мира. Как смотрится по сравнению с героем войны и аристократом взявшийся непонятно откуда, как будто из пробирки, президент без убеждений, когда надо – "левый", когда надо – "правый", всегда готовый переобуться в воздухе в любую секунду и по нескольку раз? Очень неважно.

И то же самое ведь, кстати, происходит и в других западных странах: политики с большой буквы уходят, пигмеи остаются. И хорошо ещё, если не клоуны. Тут уже ясно видно, что к реальной власти такого рода фигуры – посмотрите хотя бы на выжившего из ума Джо Байдена в США – никакого отношения не имеют.

Нет у них и харизмы, которая была у Жискара д'Эстена и его ментора Шарля де Голля.

Единственный французский политик, который не уступает им в этом, соответствует по масштабу своей личности, – это лидер правого французского движения "Национальное объединение" (бывшая партия "Национальный фронт") Марин Ле Пен. Она не является единомышленницей системного и умного евроинтегратора д'Эстена. Ле Пен выступает против ЕС и евробюрократии, пытающейся нивелировать и отобрать реальную демократию у народов Европы. Также она принципиальный сторонник самого тесного сближения с Россией. И, понятно, любит Францию не меньше, если не больше него.

Ле Пен, разумеется, не рисковала своей жизнью на войне, но гражданского мужества у неё не меньше, чем у бывшего танкиста д'Эстена и генерала де Голля. Её ежедневно демонизируют мейнстримные СМИ, она находится под колпаком спецслужб, французские банки не дают ссуды её партии, которая вся в долгах и просит денег на свою деятельность у народа. И, тем не менее, именно "Национальное движение" Ле Пен выиграло во Франции последние выборы в Европарламент, опередив купавшуюся в деньгах, имевшую поддержку СМИ и Ротшильдов партию Макрона и, естественно, другие партии тоже. В 2017 году, со связанными руками, эта героическая женщина-политик вышла во второй тур президентских выборов, уступив в нём Макрону. И она уже приняла решение побить его на президентских выборах 2022 года. Когда де Голль начал бороться в 1940 году за порабощённую немцами Францию, он был примерно в таком же положении – шансов у него вроде бы не было никаких. Поэтому Европа ещё не окончательно оскудела. Гиганты от политики есть, но великолепно организованных политических лилипутов намного больше. А кто из них победит, это мы ещё посмотрим. Верно ведь, что ничего не потеряно, пока не потеряно всё.