Ковид? Не, не слышали: В Ухане прошла рейв-вечеринка на 3000 человек

15 августа в китайском городе Ухань, ставшем в начале 2020 года эпицентром распространения коронавируса в мире, прошёл фестиваль электронной танцевальной музыки. Его посетили несколько тысяч человек: судя по фото и видео, все посетители были без масок, о соблюдении социальной дистанции и речи не шло.

Власти провинции Хубэй оправдались тем, что им нужно поднимать местную экономику: они, например, организовали бесплатный вход в 400 туристических объектов, а билеты в аквапарк для женщин продаются с пятидесятипроцентной скидкой.

Кроме того, в апреле китайское правительство сообщило, что в Ухане, эпицентре катастрофы COVID-19, не осталось пациентов в больницах. Последний пациент выздоровел 26 апреля, говорилось в сообщении.

Беззаботность китайцев возмутила мировую общественность. Один из пользователей Facebook написал: "После того как они распространили вирус по всему миру и он разрушил нашу экономику и жизнь, они теперь веселятся и танцуют, а мы сидим взаперти и размышляем о нашем будущем".