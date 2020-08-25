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Ковид? Не, не слышали: В Ухане прошла рейв-вечеринка на 3000 человек

25 августа 2020, 12:10  •  64 • В мире
Пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире продолжает оставаться напряжённой, в Китае жизнь бьёт ключом. На днях в аквапарке печально известного города Ухань прошла массовая вечеринка электронной музыки: присутствовало более 3000 человек - все без масок и, разумеется, без соблюдения социальной дистанции.
15 августа в китайском городе Ухань, ставшем в начале 2020 года эпицентром распространения коронавируса в мире, прошёл фестиваль электронной танцевальной музыки. Его посетили несколько тысяч человек: судя по фото и видео, все посетители были без масок, о соблюдении социальной дистанции и речи не шло.
Власти провинции Хубэй оправдались тем, что им нужно поднимать местную экономику: они, например, организовали бесплатный вход в 400 туристических объектов, а билеты в аквапарк для женщин продаются с пятидесятипроцентной скидкой.
Кроме того, в апреле китайское правительство сообщило, что в Ухане, эпицентре катастрофы COVID-19, не осталось пациентов в больницах. Последний пациент выздоровел 26 апреля, говорилось в сообщении.
Беззаботность китайцев возмутила мировую общественность. Один из пользователей Facebook написал: "После того как они распространили вирус по всему миру и он разрушил нашу экономику и жизнь, они теперь веселятся и танцуют, а мы сидим взаперти и размышляем о нашем будущем".

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