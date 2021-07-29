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Ковид-коек в 4 раза меньше, чем нужно. Тайский чиновник признал катастрофу: "Говорю откровенно"
29 июля 2021, 20:25 • 76 • В мире
Коек в ковидных госпиталях Бангкока вчетверо меньше, чем нужно. Генеральный директор департамента медицинского обслуживания Минздрава Таиланда Сомсак Аккасилп признал: ситуация катастрофическая. "Говорю откровенно", - произнёс он, когда оценивал текущее положение дел.
Катастрофа наступила из-за широкого распространения штамма "дельта". Именно его чаще всего выявляют у госпитализируемых пациентов. 29 июля в Таиланде установлен новый антирекорд. 165 человек с COVID-19 умерли. Новых случаев заражения было выявлено более 17,6 тысячи.
В стране введены строгие ограничения. В ночное время действует комендантский час, но из-за того, что "дельта" крайне заразна, постоянно растёт число других инфекций, а система здравоохранения ослаблена, положение не улучшается.
В четверг Сомсак Аккасилп сделал заявление, признав катастрофу.
"Я говорю откровенно - у нас не хватает коек в больницах", - произнёс он.
Чиновник добавил: если в какой-то больнице есть 10 коек интенсивной терапии, то там лечат 12 пациентов. В крупных больницах все реанимации переполнены.
По словам Аккасилпа, ежедневно ковидные госпитали в Бангкоке могут принимать до 1000 новых больных, однако только за последние сутки было выявлено 4000 новых случаев, многие из которых тяжёлые.
Телеканал Channel News Asia сообщил, что в международном аэропорту Донмыанг развёрнут полевой госпиталь с 1800 койками. Но этого явно недостаточно.
Ранее сообщалось, что катастрофическая ситуация сложилась и в Мьянме. Люди в "скафандрах" вывозят на лодках тела, больниц больше нет, жилых домов и убежищ - тоже. Страну - разносчика COVID-19 накрыла стихия.
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