Ковид и бесконечный локдаун

Отто Бриан требует покончить с кампанией запугивания народа

Движение «Думающие поперёк» (Querdenken 711) в Германии, протестующее против вводимых властями ограничений из-за коронавируса, объявило о программе своих действий на 2021 год.

В связи с замалчиванием акций движения в СМИ и внесением движения Федеральной службой защиты конституции (контрразведкой) в список «объектов наблюдения» лидер «Думающих поперёк» Михаэль Баллвег опубликовал обращение: «Наше движение зародилось как внепарламентское и таковым останется. Мы требуем отмены ограничений всех наших основных гражданских прав и восстановления полномочий земельных парламентов. Нынешние ограничения были введены канцлером или премьер-министрами земель, которые по конституции не могут этого делать. Основные права действуют для каждого гражданина независимо от его поведения… Основные права – это не ноша, которую можно свалить с плеч во время пандемии. Они маяки для нашего общества и для государства… Их свет нельзя гасить…»

Михаэль Баллвег объявил о трех крупных манифестациях протеста, которые пройдут Германии в 2021 году: 3 апреля в Штутгарте, 1 и 29 августа в Берлине.

14 февраля на сайте «Страницы для размышлений» появилось открытое письмо известного юриста и общественного деятеля Отто Бриана (Otto Brian) министру-президенту земли Баден-Вюртемберг Винфриду Кречманну. Письмо касается проблем, созданных борьбой с «пандемией», и ставит перед властями неудобные вопросы.

Продлевая локдаун, власти обещали снижение количества заболевших. Это количество не снижалось, и вводились всё более строгие локдауны. Цифры заболевших росли, ограничения усиливались. Теперь показатели заболеваемости снижаются, но одновременно власти снижают порог, с которого вводится карантин… Если ранее порог заболеваемости для введения карантина был 100 человек на 100 000 жителей, то теперь уже 50 человек. Специалисты называют такие нормы произвольными и необоснованными. Даже при воображаемых двухстах заболевших на 100 тыс. человек нет никаких оснований объявлять локдаун. Об этом ещё в ноябре прошлого года заявил один из ведущих немецких специалистов в области эпидемиологии профессор М. Шраппе.

Однако ограничения продолжаются, и это похоже на стремление установить бесконечный локдаун.

Что говорит немецкая статистика?

С 20 апреля 2020 г. до 20 декабря 2020 г., по данным Института Роберта Коха, в ФРГ были признаны заразившимися 1.514.602 человека (1.8% населения), из них заболевшими – 380.748, или 0,3 % населения.

Отто Бриан спрашивает: как возможно, чтобы из-за 0.3% заболевших среди населения ограничивается жизнедеятельность остальных 99,7 %?

Как возможны разговоры об угрожающей нехватке мест в больницах, если в последний год были закрыты 20 больниц с тысячами мест для интенсивной терапии?

По признанию многих специалистов, смертность от ковида не выше, чем от других болезней гриппозного происхождения. От таких болезней в Германии умирают в год 20-40 тыс. человек, но это никогда не считалось поводом для введения экстренных мер. Общее количество умерших от всех болезней колеблется вокруг 900 тыс. человек, и это также не даёт оснований ограничивать права граждан и вводить ограничения, разрушительно действующие на экономику.

Как показывают данные нескольких международных статистических ведомств, в 2020 году в Германии не было отклонений по уровню смертности по сравнению с предыдущим годом ни по гриппозным, ни по общим заболеваниям. Так какова была настоящая причина введения первого локдауна, если показатель репродуктивности вируса (Reproduktionswert) был значительно меньше единицы, а сезонная заражаемость гриппом шла на спад?

Власти не принимают во внимание, что тесты на коронавирус (PCR-Test) и результаты PCR должны быть подтверждены врачебным диагнозом. Далее: те, у кого при положительном тесте нет симптомов болезни, не могут считаться заболевшими, но в Германии каждый с положительным PCR-Test считается потенциальным распространителем болезни и изолируется.

Протесты в Германии. Фото: REUTERS Christian Mang

Привлекает внимание и тот факт, что в октябре 2019 г., за четыре месяца до объявления «пандемии», в США Университетом Джона Хопкинса при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс была проведена моделирующая игра Event 201. В ходе игры моделировался процесс распространения пандемии нового коронавируса. Особое внимание привлёк раздел игры, в котором разбирались варианты запугивания людей через СМИ «для эффективного управления обществом в чрезвычайных обстоятельствах» и роль медицинских ведомств в этом процессе.

Отто Бриан требует:

-– покончить с кампанией запугивания народа;

– прекратить фальсификацию данных о числе заболевших и умерших от ковида, опубликовать реальную статистику;

– признать, что локдауны не принесли успеха в медицинском отношении и стали разрушительными для экономики;

– признать, что практический запрет на профессии нанёс травму немцам и повлёк не только снижение их жизненного уровня, но и рост числа смертей от угнетённого состояния психики;

– признать, что вся кампания «борьбы с пандемией» была проведена вопреки здравому смыслу и против интересов немецкого народа.