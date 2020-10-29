Ковид-диссидентов заподозрили в помешательстве. Клинический психолог дал намёк

Категорический отказ носить защитные маски, как и возведение их в абсолют, может быть признаком проблем с психикой. Такое мнение высказал клинический психолог, основатель и руководитель Центра рациональной психологии Михаил Хорс.

Согласно выводам бразильских учёных, отказ от использования защитных масок намекает на наличие расстройства личности. После исследования с участием 1500 человек специалисты пришли к выводу, что "отказники" имеют враждебный характер.

Михаил Хорс считает, что то же самое верно и для тех, кто возводит ношение медицинской маски в некий священный культ. Психолог назвал это признаком антисоциального поведения.