Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
Главная / Политика

Ковид-диссидентов заподозрили в помешательстве. Клинический психолог дал намёк

29 октября 2020, 09:40  •  96 • Политика
Психолог Хорс объяснил расстройства личности у противников и сторонников ношения масок. "Если человек всегда и везде носит маски, так же как если он полностью их отрицает, это может быть признаком антисоциального поведения", - отметил он.
Категорический отказ носить защитные маски, как и возведение их в абсолют, может быть признаком проблем с психикой. Такое мнение высказал клинический психолог, основатель и руководитель Центра рациональной психологии Михаил Хорс.
Согласно выводам бразильских учёных, отказ от использования защитных масок намекает на наличие расстройства личности. После исследования с участием 1500 человек специалисты пришли к выводу, что "отказники" имеют враждебный характер.
Михаил Хорс считает, что то же самое верно и для тех, кто возводит ношение медицинской маски в некий священный культ. Психолог назвал это признаком антисоциального поведения.
Если человек всегда и везде носит маски, так же как если он полностью их отрицает, это может быть признаком антисоциального поведения. А уже под ним может быть и какое-то расстройство поведения личности, - сказал Михаил Хорс в беседе с Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги заплыли жиром"
29 октября 2020, 06:00
Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой противоракеты
29 октября 2020, 00:30
США захватили "политические психопаты"? Русские подлодки их вылечат
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии...
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разг...
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СС...
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги за...
29 октября 2020, 06:00
Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой прот...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2020, 14:10
Кричал и замахивался кулаком: Порошенко довели до истерики словами о Крыме
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог
25 октября 2020, 04:50
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле сказал президент о Карабахе
28 октября 2020, 08:55
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
25 октября 2020, 11:15
Несколько секунд он был в ступоре: Дёргания Зеленского засняли на видео
27 октября 2020, 00:50
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о реальности?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.