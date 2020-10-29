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Ковид-диссидентов заподозрили в помешательстве. Клинический психолог дал намёк
29 октября 2020, 09:40 • 96 • Политика
Психолог Хорс объяснил расстройства личности у противников и сторонников ношения масок. "Если человек всегда и везде носит маски, так же как если он полностью их отрицает, это может быть признаком антисоциального поведения", - отметил он.
Категорический отказ носить защитные маски, как и возведение их в абсолют, может быть признаком проблем с психикой. Такое мнение высказал клинический психолог, основатель и руководитель Центра рациональной психологии Михаил Хорс.
Согласно выводам бразильских учёных, отказ от использования защитных масок намекает на наличие расстройства личности. После исследования с участием 1500 человек специалисты пришли к выводу, что "отказники" имеют враждебный характер.
Михаил Хорс считает, что то же самое верно и для тех, кто возводит ношение медицинской маски в некий священный культ. Психолог назвал это признаком антисоциального поведения.
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