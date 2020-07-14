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Коварный Маццарино, ставший легендой вопреки фантазии Дюма

14 июля 2020, 07:00  •  81 • Аналитика
© РИА Новости / Виктория Иванова
В этот день, ...лет назад
Четырнадцатого июля 1602 года родился кардинал Джулио Мазарини, многолетний первый министр Франции. Его отталкивающий образ хорошо нам известен по романам Дюма: прохвост, коварный и алчный хитрец с ухватками простолюдина. Но это совсем не так. Будущий правитель Франции происходил из старинного итальянского дворянского рода. И на самом деле его звали Джулио Раймондо Маццарино (Mazzarino), по-французски фамилию произносили как Мазарэн (Mazarin), а уж в русских переводах и вовсе Мазарини.
© Public Domain
Арман-Эммануэль де Ришелье. Портрет работы Т. Лоуренса из собрания Елизаветы II
Он получил прекрасное образование в Риме и Испании, служил итальянским кондотьерам. Позднее стал папским легатом во Франции, сблизился с кардиналом Ришелье. В 1639 году Мазарини перешел на французскую службу и благодаря протекции Ришелье стал кардиналом. Однако вскоре один за другим умерли всесильный Ришелье и король Людовик XIII. При малолетнем Людовике XIV регентшей была объявлена Анна Австрийская. Она долгие годы враждовала с Ришелье. А вот обаятельный и умный итальянец сумел покорить ее сердце. Вскоре Мазарини был назначен первым министром – фактическим правителем Франции, как и когда-то Ришелье.
Это многим не понравилось. Принцы и титулованная знать начали плести антиправительственные смуты, которые известны в истории под названием Фронды. Если кратко: Фронда, посчитав, что верховная власть слаба в условиях малолетства короля и казавшейся бездарности первого министра, решила перераспределить в свою пользу деньги и власть в стране. Но Мазарини был не так слаб. Фронда на каком-то этапе победила, кардинал удалился из Франции. Но позднее Мазарини взял верх над фрондерами и покончил с феодальными смутами. Любопытно, что во время его триумфального возвращения в столицу парижане ему устроили овацию и неистово рукоплескали. А ведь еще совсем недавно те же самые парижане требовали повесить "коварного итальяшку"...
© РИА Новости / РИА Новости
Кадры из нового фильма Г. Юнгвальда-Хилькевича "Возвращение мушкетеров"
О Фронде написаны тысячи научных монографий и просто книжек. Некоторые из них можно, конечно, прочитать любопытства ради. Но вся эта история проста как мир: противостояние власти и оппозиции. И вопрос заключается всегда только в одном – на чью сторону будет перетянуто "пушечное мясо", народные массы. Тот и останется победителем. Причем здесь не стоит нравственный императив: кто прав, а кто виноват. Это, по большому счету, ничего не меняет, потому что речь всегда идет только о двух вещах – о власти и деньгах. В истории – это двуликий Янус тотального превосходства, понимаемого победившими как вселенская гармония. При этом власть и оппозиция также неразлучны. Это как дилемма курицы и яйца. Без курицы яйцо не может появиться на свет. Но ведь и курица тоже вылупилась из яйца...
Оппозиция будет обещать народу манну небесную и кисельные берега, и что жить они будут припеваючи, и есть с золота и серебра. А в итоге оппозиция став властью, перераспределит в свою пользу все функции и могущество старой власти, а народу покажет классический кукиш. Почему классический? А потому что история противостояния двух сил – власти и оппозиции –каноническая, классическая. Еще со времен шумеров, фараонов и римских императоров. Потому французскую революцию и называют "великой". Это классика жанра. В 1917 году ее повторят "на бис" в России. Основные этапы таковы: тотальное уничтожение старой власти и ее представителей, диктатура новой власти, внутрипартийная борьба, установление тоталитарного режима во главе с одним-единственным вождем-тираном (это еще верно подметил Р.У. Эмерсон: любая организация – это удлиненная тень одного человека). А потом наступает "осень патриарха", после которой все начинается сызнова. Мир всегда находится в равновесии: если кто-то победил, то кто-то обязательно проиграл. Абсурд?
© Фото : Public domain
Взятие Бастилии
Подобный абсурд хорошо описал отец Павел Флоренский в своей книге "Имена": "Из времен Великой Французской революции. К суду революционного трибунала был привлечен некто де Сен-Сир. Председатель предлагает ему обычный вопрос о его имени и фамилии. Между ними происходит следующий разговор:
– Моя фамилия де Сен-Сир, – отвечает подсудимый.
– Нет более дворянства, – возражает председатель.
– В таком случае, значит, я Сен-Сир.
– Прошло время суеверия и святошества, – нет более святых.
– Так я просто – Сир.
– Королевство со всеми его титулами пало навсегда, – следует опять ответ.
Тогда в голову подсудимого приходит блестящая мысль:
– В таком случае, – восклицает он, – у меня вовсе нет фамилии и я не подлежу закону. Я ни что иное как отвлеченность – абстракция; вы не подыщете закона, карающего отвлеченную идею. Вы должны меня оправдать.
Трибунал, озадаченный подобной аргументацией, действительно признал подсудимого невинным и вынес следующий приговор: "Гражданину Абстракции предлагается на будущее время избрать себе республиканское имя, если он не желает навлекать на себя дальнейших подозрений""...
А между тем Мазарини немало сделал для развития во Франции промышленности, искусств и наук. Благодаря ему в Париже были поставлена первая опера. А его богатая книжная коллекция стала основой "Библиотеки Мазарини" – старейшей публичной библиотеки Франции.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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