Российский журналист Александр Коц остановил оправдания убийцы старика в Донбассе одной картинкой. Он высмеял традиционное объяснения Киева, почему украинские силовики продолжают уничтожать мирное население.

Штаб украинской Операции Объединённых сил (ООС) заявил, что военнослужащие ВСУ якобы не имеют отношения к убийству 71-летнего жителя ДНР. А все обвинения Донецка - это "фейковые новости". При этом украинское командование сообщило, что огонь на самом деле вела армия ДНР, а не Украина.



Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц отметил, что украинские власти прибегли к традиционной отговорке, которой они всегда оправдывают преступления ВСУ. Что якобы военные республик Донбасса сами обстреливают собственные города, где живут их друзья и близкие, чтобы потом обвинить Киев в вооружённой провокации.

Достали с антресолей и сдули пыль со старой пластинки "Обстреляли сами себя", - пишет журналист в Telegram.

Коц также выложил ироничную картинку, на которой показано, как выпущенный из ДНР снаряд в воздухе разворачивается и летит обратно к Донецку.

Скриншот:Telegram/Kotsnews

Напомним, что ранее украинский снайпер убил 71-летнего пенсионера в ДНР, а его сослуживцы начали вести прицельный огонь по группе эвакуации, не позволяя забрать тело с улицы.

В разговоре с Царьградом Коц напомнил, что ВСУ уже не первый раз открывают огонь по мирному населению и сотрудникам гражданских служб. Электрики и представители "Донбассводы" нередко становились мишенью, когда пытались восстановить разрушенную украинскими снарядами инфраструктуру. По словам журналиста, это тактика запугивания населения, цель которой - поднять жителей Донбасса на восстание.