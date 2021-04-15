Котики в восторге! Щербакова и Туктамышева — лучшие на турнире в Японии • 107 • Аналитика Рика Кихира, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова Весь покрытый сакурой, абсолютно весь, остров, который на три ближайшие дня стал мировым центром фигурного катания, в океане есть! Конничива, Япония! Физкульт-привет, любители этого прекрасного зимнего вида спорта! Именно сегодня, 15 апреля 2021 года, в японском городе Осака стартовал долгожданный Командный чемпионат мира по фигурному катанию - ISU World Team Trophy 2021, который проводится непростительно редко - всего лишь один раз в два года. ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ На этот раз в Японию, чтобы побороться за звание "Лучшей команды мира", прилетели фигуристы сборных России, США, Канады, Японии, Франции и Италии. И Страна восходящего солнца на три дня стала главным поставщиком новостей о международных ледовых баталиях, источником фигурнокатательных достижений, красоты, драйва, артистизма и невероятных командных эмоций! Соревнования фигуристов проходят на утопающей в зелени спортивной арене Maruzen Intec Arena Osaka, чем-то напоминающей жилище хоббитов из "Властелина колец". CC BY-SA 3.0 / W236 / Вход в здание "Osaka Municipal Central Gymnasium" Организаторы турнира сделали все, чтобы спортивный праздник, несмотря на не самую благоприятную covid-обстановку в Японии, прошёл с присутствием зрителей. Правда, японские болельщики на трибунах сидели через одного, а на некоторых местах были расставлены фотографии людей, и даже изображения домашних питомцев - котиков и собачек! Японцы, как всегда, в своем мимимишно-няшном репертуаре, не хватало, разве что, только покемонов и героев популярных аниме, хотя не удивлюсь, если их фото тоже присутствовали среди зрителей. © AFP 2021 / Philip Fong Осака, "Maruzen Intec Arena Osaka", ISU World Team Trophy И по сравнению с недавним Чемпионатом мира в Стокгольме, атмосфера на этих соревнованиях хоть немного, но всё-таки приблизилась к той, которая и должна быть, когда на одной арене выступают суперзвёзды мирового спорта. Командные страсти в зоне Kiss&Cry, трогательная поддержка японских болельщиков каждого выходящего на лёд фигуриста, при появлении которого они прилежно доставали флаг именно его страны - соединились в какие-то, даже уже немного забытые, искрящиеся потоки захватывающей энергии, молниеносно разлетающиеся по всей планете, подобно весёлым розовым вихрям из лепестков сакуры, задорно кружащихся в парке Осаки "Кема Сакураномия" от порывов освежающего город тихоокеанского бриза. CC BY-SA 2.0 / Tatters / Fall season: Fall of cherry petals Осака, "Kema Sakuranomiya Park" Поддавшись этой удивительной атмосфере, сочетающей в себе потрясающую природную красоту и яркое спортивное действо, хочется даже сочинять японские трехстишия "хайку"! Вот первое из них: Лепесток сакуры кружась Упал на лед катка Все котики в восторге По традиции огромный интерес у болельщиков и любителей фигурного катания вызывают соревнования фигуристок-одиночниц. Россию на этом турнире представляют Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Обе, на секундочку, чемпионки мира. Лиза завоевала золото в 2015 году, Анна праздновала победу на мировом первенстве буквально пару недель назад в Стокгольме - настоящие "онна-бугэйся" (женщины-самураи) фигурного катания в составе нашей сборной! Подтверждать свои чемпионские статусы, заодно пополняя копилку нашей сборной необходимыми для общей победы баллами (от 1 за последнее место, до максимальных 12 за первое), нашим чудо-фигуристкам предстояло уже сегодня, 15 апреля, в коротких программах у женщин. ИМПЕРАТРИЦА - ПОДЕРЖИТЕ МОЕ САКЕ © РИА Новости / Александр Вильф Елизавета Туктамышева Сильнейшая разминка стартовала с прокатов фигуристок из США - Карен Чен и Брэди Теннелл, а также японки Каори Сакамото. Американки выступили без особого блеска - четыре недокрута на двоих и одно падение у Чен на втором прыжке каскада 3 лутц + 3 тулуп. В результате Теннелл получила за свой прокат скромные 67,40 балла, а Чен и того меньше - 62,48. Прокат Каори Сакамото оказался лучшим среди первых трех выступавших в сильнейшей разминке фигуристок. Японка справилась со всеми прыжками, неясные ребра и недокруты, которыми она грешила на недавнем Чемпионате мира, исчезли из судейского протокола, и Каори получила за своё выступление солидные 77,78 балла - отличная заявка на высокую позицию в турнирной таблице и хороший ориентир для лидеров сезона - Елизаветы Туктамышевой, Анны Щербаковой и Рики Кихиры. Туктамашева первой из этой горячей тройки выходила на лёд спортивного комплекса в Осаке. Простите, не Туктамышева, а Капитан Елизавета Туктамышева! С корабля Чемпионата мира в Стокгольме харизматичная капитан сборной России эффектно зашла на бал Командного турнира в Осаке - "Двойные, жалкие аксели, говорите? Подержите моё саке! Как насчёт акселя в 3,5 оборота!" Первый элемент в программе Елизаветы – это ультра-си прыжок, который на этом турнире (забегая вперед) удался только ей! Преклоните колено перед техническим шедевром от Императрицы фигурного катания. © YouTube, Первый канал, https://youtu.be/DkTZ4_9SYAM Безупречное исполнение, высота, приземление - круче только Фудзияма, и то - не факт! Единственный идеальный ультра-си прыжок, на данный момент, среди всех фигуристок на этом турнире! И это в 24 года! БРАВО! Украина пытается поставить Россию на колени новыми санкциями За аксель в 3,5 оборота Лиза получает 9,92 балла - судьи могли бы дать и побольше! Некоторые их них поставили скромные надбавки +1 и +2 при максимуме +5, это очень скудно для такого исполнения. Так и хочется спросить - вы что, уважаемые судьи, каждый день видите, как женщины в коротких программах безупречно исполняют 3,5 аксель? Да их во всём мире сейчас, из выступающих во взрослом сезоне, ... ОДНА! И она перед вами только что выполнила его на фантастическом уровне! Что нужно еще дополнительно сделать, чтобы получить надбавки +4 и +5 за этот прыжок? Кувырок и шпагат в воздухе во время вращения? Елизавета выполнила, на данный момент, возможно, лучший 3,5 аксель в этом сезоне - и очень хочется надеяться, что в субботних произвольных программах, Туктамышева еще как минимум два раза его повторит. Далее, в своей короткой программе, Елизавета порадовала российских болельщиков безошибочным исполнением каскада 3 лутц + 3 тулуп, и тройного флипа. Ни единой помарки за весь прокат, и как результат - ни одной галочки в судейском протоколе, одни сплошные плюсы. За свой прокат Лиза набирает лучшие баллы в сезоне - 80,35 (совсем немного не дотягиваясь до личного рекорда - 80,54 на том же Командном турнире 2019 года). © International Skating Union Судейский протокол Елизавета продолжает в этом сезоне набирать очки в свою карму, заодно принося их в копилку сборной России. Невозможно передать ту благодарность и уважение, которые испытываешь к этой великой спортсменке - она настоящий бриллиант в короне мирового фигурного катания. И если судьи чуточку попридержали баллов для нашей фигуристки, то мы в долгу не останемся - качаем на руках нашего капитана! И специально для нашей Императрицы "хайку". Талантом и отвагой Елизавета поражает мир Как Фудзияма высотой Младенца из Хоккайдо АННА ЩЕРБАКОВА - Я МОГУ ПРОДОЛЖИТЬ? СПАСИБО © РИА Новости / Александр Вильф Анна Щербакова Следом за феерическим выступлением Туктамышевой на лёд выпорхнула действующая чемпионка мира - россиянка Анна Щербакова. Вообще, несмотря на то, что турнир носит коммерческий характер (хотя ISU засчитывает результаты фигуристов, показанные на нём) волнение у спортсменов ощущалось довольно заметно. Прибавьте к этому давление, которое оказывается на фигуристку, недавно (и впервые в своей карьере) ставшей обладательницей титула чемпионки мира, и получите довольно тревожное ощущение, которое буквально витало в воздухе перед прокатом Щербаковой. Но Анна в очередной раз справилась с нервами и воздействием информационного шума вокруг её победы на мировом первенстве, и вновь продемонстрировала всей планете - что такое несгибаемый русский характер в действии. Первые элементы - 2,5 аксель и 3 флип на плюсы (правда, на флипе судьи ставят неясное ребро, что немного снизило базовую стоимость прыжка). Во второй половине программы у Щербаковой стоит сложнейший каскад 3 лутц + 3 риттбергер, и она тоже с ним играючи справляется. Зеленский добивает вражескую систему © YouTube, Первый канал, https://youtu.be/zxVcXZgyPQs 17-летняя российская фигуристка, наша "малышка на миллион", вновь не оставила соперницам ни единого шанса - обыграть такую Щербакову крайне сложно. Ее музыкальность, пластичность, артистичность, бесподобная воздушная хореография (приносящие Щербаковой, на минуточку, лучшие баллы за компоненты среди всех фигуристок мира) плюс спортивное бесстрашие перед выполнением ультра-сложных прыжковых элементов, создают поистине уникальное сочетание в мировом женском фигурном катании - равных ей в этом нет! И как итог сегодняшнего проката Анны Щербаковой на Командном турнире в Осаке - лучший личный результат (он же лучший результат сезона) - 81,07 балла, и первое место по итогам коротких программ у женщин! © International Skating Union Судейский протокол Непобедимая! Анна Щербакова снова первая среди женщин в фигурном катании в этом сезоне! Наше порхающее чудо, в очередной раз, взлетело на вершину спортивного Олимпа! Продолжай в том же духе, дорогая Анна! Но самое главное - спасибо, за максимальные 12 баллов для России! И уже традиционное на сегодня хайку специально для нашей героини. Как наша Анна безупречно Сияет золотом над миром А у соперниц грустный смайлик РИКА КИХИРА - ПОКА ТОЛЬКО НА СЛОВАХ © РИА Новости / Александр Вильф Рика Кихира Рика Кихира, в настоящее время занимающая первое место в рейтинге ISU, даже после своего провального 7 места на недавнем Чемпионате мира в Стокгольме, остаётся главной соперницей для наших фигуристок. Слишком уж серьёзный контент, по сравнению с другими иностранными спортсменками, предъявляет россиянкам бойкая японка. В этот раз, она легко и непринужденно прыгала тройной аксель во время разминки перед прокатом сильнейшей группы, чем серьезно действовала на нервы раскатывающихся вокруг неё соперниц, и вызывала бурные, подбадривающие аплодисменты на домашних трибунах. Но как только дело дошло до самого проката, все эти заигрывания фигурнокатательными мускулами перед спортивной общественностью, как и на мировом первенстве в Стокгольме, оказались лишь "на словах". Главное оружие Рики Кихиры - аксель в 3,5 оборота - получился недокрученным и завершился падением. © YouTube, Первый канал, https://youtu.be/Db04ojBLbyA Еще один недокрут судьи замечают на втором прыжке в каскаде 3 флип + 3 тулуп, и становится понятно - сегодня Рика Кихира не конкурент россиянкам. Более того, Рика проиграла не только нашим спортсменкам, но и своей подруге по команде Каори Сакамото, скромно расположившись на итоговом четвертом месте. Чего ждать России от стратегического сближения с Китаем © International Skating Union Судейский протокол БЕССПОРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ Никого сегодня не пустили на свои чемпионские "территории" наши восхитительные фигуристки - Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Соперницы даже не подошли к их границам, рассыпав по дороге весь свой боевой спортивный настрой. Капитан Елизавета Туктамышева стала второй по итогам коротких программ у женщин (80,35), набрав лучшие баллы за технику (45,43), а Анна Щербакова вообще ничего не хочет слышать о местах ниже первого в этом сезоне - снова на вершине турнирной таблицы (81,07), с лучшими баллами за компоненты (37,56). На третьем месте - японка Каори Сакамото (77,78), далее её соотечественница Рика Кихира (69,74), пятая - Брэди Теннелл (США, 67,40), шестая её соотечественница - Карен Чен (США, 62,48)... И подобное распределение мест по окончании соревнований сложилось в довольно забавную картину из серии "Мы с Тамарой ходим парой" - фигуристки расположились в турнирной таблице буквально по парам, по принадлежности к своей национальной сборной, фактически, друг за дружкой. © International Skating Union Итоговая таблица выступлений женщин в коротких программах на ISU World Team Trophy 2021 В субботу у женщин состоятся произвольные прокаты, и в копилку сборной России на Командном турнире снова требуются вносы в виде золотых и серебряных монеток - максимальных баллов от наших фигуристок. Пожелаем нашим фантастическим девушкам удачи и сил, а также, чтобы их заключительные прокаты в этом сезоне, оказались такими же впечатляющими как и сегодня - когда им аплодировала стоя не только вся Россия и весь мир, но даже котики на трибунах арены в Осаке. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





107 Источник Похожие новости Украина и Тайвань неизбежно вернутся в родную гавань Зеленский добивает вражескую систему Почему самому популярному политику Германии не дают быть канцлером Украина пытается поставить Россию на колени новыми санкциями Политика США зарабатывает на дозу сыну президента Байдена Спасение депутата-должника Колесникова может сыграть злую шутку с Вячеславом Володиным и Алексеем Текслером Новости партнеров