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Котики в восторге! Щербакова и Туктамышева — лучшие на турнире в Японии
15 апреля 2021, 22:00 • 107 • Аналитика
Весь покрытый сакурой, абсолютно весь, остров, который на три ближайшие дня стал мировым центром фигурного катания, в океане есть!
Конничива, Япония! Физкульт-привет, любители этого прекрасного зимнего вида спорта!
Именно сегодня, 15 апреля 2021 года, в японском городе Осака стартовал долгожданный Командный чемпионат мира по фигурному катанию - ISU World Team Trophy 2021, который проводится непростительно редко - всего лишь один раз в два года.
ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ
На этот раз в Японию, чтобы побороться за звание "Лучшей команды мира", прилетели фигуристы сборных России, США, Канады, Японии, Франции и Италии.
И Страна восходящего солнца на три дня стала главным поставщиком новостей о международных ледовых баталиях, источником фигурнокатательных достижений, красоты, драйва, артистизма и невероятных командных эмоций!
Соревнования фигуристов проходят на утопающей в зелени спортивной арене Maruzen Intec Arena Osaka, чем-то напоминающей жилище хоббитов из "Властелина колец".
Организаторы турнира сделали все, чтобы спортивный праздник, несмотря на не самую благоприятную covid-обстановку в Японии, прошёл с присутствием зрителей.
Правда, японские болельщики на трибунах сидели через одного, а на некоторых местах были расставлены фотографии людей, и даже изображения домашних питомцев - котиков и собачек!
Японцы, как всегда, в своем мимимишно-няшном репертуаре, не хватало, разве что, только покемонов и героев популярных аниме, хотя не удивлюсь, если их фото тоже присутствовали среди зрителей.
И по сравнению с недавним Чемпионатом мира в Стокгольме, атмосфера на этих соревнованиях хоть немного, но всё-таки приблизилась к той, которая и должна быть, когда на одной арене выступают суперзвёзды мирового спорта.
Командные страсти в зоне Kiss&Cry, трогательная поддержка японских болельщиков каждого выходящего на лёд фигуриста, при появлении которого они прилежно доставали флаг именно его страны -
соединились в какие-то, даже уже немного забытые, искрящиеся потоки захватывающей энергии, молниеносно разлетающиеся по всей планете, подобно весёлым розовым вихрям из лепестков сакуры, задорно кружащихся в парке Осаки "Кема Сакураномия" от порывов освежающего город тихоокеанского бриза.
Поддавшись этой удивительной атмосфере, сочетающей в себе потрясающую природную красоту и яркое спортивное действо, хочется даже сочинять японские трехстишия "хайку"! Вот первое из них:
По традиции огромный интерес у болельщиков и любителей фигурного катания вызывают соревнования фигуристок-одиночниц.
Россию на этом турнире представляют Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Обе, на секундочку, чемпионки мира.
Лиза завоевала золото в 2015 году, Анна праздновала победу на мировом первенстве буквально пару недель назад в Стокгольме - настоящие "онна-бугэйся" (женщины-самураи) фигурного катания в составе нашей сборной!
Подтверждать свои чемпионские статусы, заодно пополняя копилку нашей сборной необходимыми для общей победы баллами (от 1 за последнее место, до максимальных 12 за первое), нашим чудо-фигуристкам предстояло уже сегодня, 15 апреля, в коротких программах у женщин.
ИМПЕРАТРИЦА - ПОДЕРЖИТЕ МОЕ САКЕ
Сильнейшая разминка стартовала с прокатов фигуристок из США - Карен Чен и Брэди Теннелл, а также японки Каори Сакамото.
Американки выступили без особого блеска - четыре недокрута на двоих и одно падение у Чен на втором прыжке каскада 3 лутц + 3 тулуп. В результате Теннелл получила за свой прокат скромные 67,40 балла, а Чен и того меньше - 62,48.
Прокат Каори Сакамото оказался лучшим среди первых трех выступавших в сильнейшей разминке фигуристок.
Японка справилась со всеми прыжками, неясные ребра и недокруты, которыми она грешила на недавнем Чемпионате мира, исчезли из судейского протокола, и Каори получила за своё выступление солидные 77,78 балла - отличная заявка на высокую позицию в турнирной таблице и хороший ориентир для лидеров сезона - Елизаветы Туктамышевой, Анны Щербаковой и Рики Кихиры.
Туктамашева первой из этой горячей тройки выходила на лёд спортивного комплекса в Осаке. Простите, не Туктамышева, а Капитан Елизавета Туктамышева!
С корабля Чемпионата мира в Стокгольме харизматичная капитан сборной России эффектно зашла на бал Командного турнира в Осаке - "Двойные, жалкие аксели, говорите? Подержите моё саке! Как насчёт акселя в 3,5 оборота!"
Первый элемент в программе Елизаветы – это ультра-си прыжок, который на этом турнире (забегая вперед) удался только ей! Преклоните колено перед техническим шедевром от Императрицы фигурного катания.
© YouTube, Первый канал, https://youtu.be/DkTZ4_9SYAM
Безупречное исполнение, высота, приземление - круче только Фудзияма, и то - не факт! Единственный идеальный ультра-си прыжок, на данный момент, среди всех фигуристок на этом турнире! И это в 24 года! БРАВО!
За аксель в 3,5 оборота Лиза получает 9,92 балла - судьи могли бы дать и побольше! Некоторые их них поставили скромные надбавки +1 и +2 при максимуме +5, это очень скудно для такого исполнения.
Так и хочется спросить - вы что, уважаемые судьи, каждый день видите, как женщины в коротких программах безупречно исполняют 3,5 аксель? Да их во всём мире сейчас, из выступающих во взрослом сезоне, ... ОДНА! И она перед вами только что выполнила его на фантастическом уровне! Что нужно еще дополнительно сделать, чтобы получить надбавки +4 и +5 за этот прыжок? Кувырок и шпагат в воздухе во время вращения?
Елизавета выполнила, на данный момент, возможно, лучший 3,5 аксель в этом сезоне - и очень хочется надеяться, что в субботних произвольных программах, Туктамышева еще как минимум два раза его повторит.
Далее, в своей короткой программе, Елизавета порадовала российских болельщиков безошибочным исполнением каскада 3 лутц + 3 тулуп, и тройного флипа.
Ни единой помарки за весь прокат, и как результат - ни одной галочки в судейском протоколе, одни сплошные плюсы. За свой прокат Лиза набирает лучшие баллы в сезоне - 80,35 (совсем немного не дотягиваясь до личного рекорда - 80,54 на том же Командном турнире 2019 года).
Елизавета продолжает в этом сезоне набирать очки в свою карму, заодно принося их в копилку сборной России.
Невозможно передать ту благодарность и уважение, которые испытываешь к этой великой спортсменке - она настоящий бриллиант в короне мирового фигурного катания. И если судьи чуточку попридержали баллов для нашей фигуристки, то мы в долгу не останемся - качаем на руках нашего капитана!
И специально для нашей Императрицы "хайку".
АННА ЩЕРБАКОВА - Я МОГУ ПРОДОЛЖИТЬ? СПАСИБО
Следом за феерическим выступлением Туктамышевой на лёд выпорхнула действующая чемпионка мира - россиянка Анна Щербакова.
Вообще, несмотря на то, что турнир носит коммерческий характер (хотя ISU засчитывает результаты фигуристов, показанные на нём) волнение у спортсменов ощущалось довольно заметно.
Прибавьте к этому давление, которое оказывается на фигуристку, недавно (и впервые в своей карьере) ставшей обладательницей титула чемпионки мира, и получите довольно тревожное ощущение, которое буквально витало в воздухе перед прокатом Щербаковой.
Но Анна в очередной раз справилась с нервами и воздействием информационного шума вокруг её победы на мировом первенстве, и вновь продемонстрировала всей планете - что такое несгибаемый русский характер в действии.
Первые элементы - 2,5 аксель и 3 флип на плюсы (правда, на флипе судьи ставят неясное ребро, что немного снизило базовую стоимость прыжка).
Во второй половине программы у Щербаковой стоит сложнейший каскад 3 лутц + 3 риттбергер, и она тоже с ним играючи справляется.
© YouTube, Первый канал, https://youtu.be/zxVcXZgyPQs
17-летняя российская фигуристка, наша "малышка на миллион", вновь не оставила соперницам ни единого шанса - обыграть такую Щербакову крайне сложно.
Ее музыкальность, пластичность, артистичность, бесподобная воздушная хореография (приносящие Щербаковой, на минуточку, лучшие баллы за компоненты среди всех фигуристок мира) плюс спортивное бесстрашие перед выполнением ультра-сложных прыжковых элементов, создают поистине уникальное сочетание в мировом женском фигурном катании - равных ей в этом нет!
И как итог сегодняшнего проката Анны Щербаковой на Командном турнире в Осаке - лучший личный результат (он же лучший результат сезона) - 81,07 балла, и первое место по итогам коротких программ у женщин!
Непобедимая! Анна Щербакова снова первая среди женщин в фигурном катании в этом сезоне! Наше порхающее чудо, в очередной раз, взлетело на вершину спортивного Олимпа! Продолжай в том же духе, дорогая Анна! Но самое главное - спасибо, за максимальные 12 баллов для России! И уже традиционное на сегодня хайку специально для нашей героини.
РИКА КИХИРА - ПОКА ТОЛЬКО НА СЛОВАХ
Рика Кихира, в настоящее время занимающая первое место в рейтинге ISU, даже после своего провального 7 места на недавнем Чемпионате мира в Стокгольме, остаётся главной соперницей для наших фигуристок.
Слишком уж серьёзный контент, по сравнению с другими иностранными спортсменками, предъявляет россиянкам бойкая японка.
В этот раз, она легко и непринужденно прыгала тройной аксель во время разминки перед прокатом сильнейшей группы, чем серьезно действовала на нервы раскатывающихся вокруг неё соперниц, и вызывала бурные, подбадривающие аплодисменты на домашних трибунах.
Но как только дело дошло до самого проката, все эти заигрывания фигурнокатательными мускулами перед спортивной общественностью, как и на мировом первенстве в Стокгольме, оказались лишь "на словах".
Главное оружие Рики Кихиры - аксель в 3,5 оборота - получился недокрученным и завершился падением.
© YouTube, Первый канал, https://youtu.be/Db04ojBLbyA
Еще один недокрут судьи замечают на втором прыжке в каскаде 3 флип + 3 тулуп, и становится понятно - сегодня Рика Кихира не конкурент россиянкам.
Более того, Рика проиграла не только нашим спортсменкам, но и своей подруге по команде Каори Сакамото, скромно расположившись на итоговом четвертом месте.
БЕССПОРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Никого сегодня не пустили на свои чемпионские "территории" наши восхитительные фигуристки - Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Соперницы даже не подошли к их границам, рассыпав по дороге весь свой боевой спортивный настрой.
Капитан Елизавета Туктамышева стала второй по итогам коротких программ у женщин (80,35), набрав лучшие баллы за технику (45,43), а Анна Щербакова вообще ничего не хочет слышать о местах ниже первого в этом сезоне - снова на вершине турнирной таблицы (81,07), с лучшими баллами за компоненты (37,56).
На третьем месте - японка Каори Сакамото (77,78), далее её соотечественница Рика Кихира (69,74), пятая - Брэди Теннелл (США, 67,40), шестая её соотечественница - Карен Чен (США, 62,48)...
И подобное распределение мест по окончании соревнований сложилось в довольно забавную картину из серии "Мы с Тамарой ходим парой" - фигуристки расположились в турнирной таблице буквально по парам, по принадлежности к своей национальной сборной, фактически, друг за дружкой.
В субботу у женщин состоятся произвольные прокаты, и в копилку сборной России на Командном турнире снова требуются вносы в виде золотых и серебряных монеток - максимальных баллов от наших фигуристок.
Пожелаем нашим фантастическим девушкам удачи и сил, а также, чтобы их заключительные прокаты в этом сезоне, оказались такими же впечатляющими как и сегодня - когда им аплодировала стоя не только вся Россия и весь мир, но даже котики на трибунах арены в Осаке.
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