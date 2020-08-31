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Кот платежом красен: депутаты уточнили законопроект о запрете изъятия животных

31 августа 2020, 02:55  •  42 • Политика
После 9 сентября в Госдуму будет внесен законопроект, который запретит изымать у россиян животных за долги. Об этом «Известиям» сообщил его автор, депутат нижней палаты парламента Владимир Бурматов. По его словам, в документе будут прописаны критерии домашних животных, которых нельзя будет забирать у граждан. Ранее правительство попросило уточнить депутата эти детали, заранее дав на эту инициативу свой положительный отзыв. Законопроект поддерживают во всех фракциях Госдумы, а вот коллекторы считают, что его принимать нельзя, так как изъятие животных остается эффективным способом возвращения долга.

Коты, собаки, но не змеи

Сразу после завершения региональных недель осенней сессии, которые пройдут с 27 августа по 9 сентября, в Госдуму будет внесен законопроект «Об изменениях в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса в части запрета обращения на домашних животных взыскания по исполнительным документам». Об этом сообщил «Известиям» его автор, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, документ будет представлен в доработанном виде с учетом замечаний правительства, которое уже дало на него свой положительный отзыв.
Законопроект предлагает прописать в законодательстве норму о том, что домашние животные входят в перечень имущества, на которое не может быть распространено взыскание по исполнительным документам. Кроме того, в нем уточняется, что это будет касаться животных, используемых для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Как пояснил «Известиям» Владимир Бурматов, также в нем будут прописаны определение «домашние животные» и критерии. Уточнить это парламентария попросили в кабмине.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
— Например, сельскохозяйственных животных (племенной, молочный и рабочий скот, а также оленей, кроликов, птиц, пчел) запрещено изымать за долги уже сегодня, а домашних можно. С нашей точки зрения, это варварство, кощунство и запредельная жестокость. В нашем случае речь идет прежде всего о кошках и собаках, а также о диких животных, которых официально не запрещено содержать в жилых домах, — пояснил «Известиям» депутат.
По его словам, это регламентируется постановлением правительства «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию». Всего в нем перечислено 33 вида таких питомцев.
— То есть змеи, слоны, тигры, обезьяны, жирафы и пантеры под наш законопроект точно не попадают, — подчеркнул парламентарий.
По его словам, документ коснется всех организаций, которые отбирают у граждан питомцев для выплаты долга: и коллекторов, и судебных приставов — они открыто сегодня заявляют, что это очень эффективная мера.
— Ко мне пришла на прием бабушка, которая попала в ДТП. Для того чтобы доказать, что она пострадавшая, ей пришлось взять заем в 10 тыс. рублей на адвоката. Спустя несколько месяцев выяснилось, что долг уже достиг 180 тыс., потому что это была микрофинансовая организация, дающая деньги под высокий процент. В итоге у нее забрали кота — единственное близкое ей живое существо. Это была для нее настоящая трагедия, и таких случаев даже не сотни, а тысячи, — заявил депутат.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Например, в Подмосковье только за один месяц прошлого года микрофинансовая организация «Кредит 911» изъяла 10 животных: шесть собак, трех кошек и одного крокодила. Но больше всего от невыплаченных долгов в России страдают коты. Например, в Пермском крае судебные приставы арестовали у мужчины животное из-за долга в 120 тыс. рублей — его питомца они оценили в 1,5 тыс. Уже на следующий день хозяин принес небольшую сумму денег, чтобы забрать животное. В Ставропольском крае кота забрали в счет погашения ипотеки, а в Кемеровской области — из-за отказа хозяина оплачивать ремонт в затопленной квартире. В Хабаровском крае за испорченную систему водоснабжения судебные приставы изъяли у семьи 34 кошки.

Фракции за, коллекторы против

Во всех фракциях Госдумы заявили «Известиям», что инициативу Владимира Бурматова поддерживают.
— Все-таки животное — это особый объект гражданских прав, и оно не может рассматриваться как вещь. Поэтому запрет на их арест за долги должен быть прописан в законодательстве, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.
Аналогичного мнения придерживаются в КПРФ.
— То, что это сегодня существует в России, абсурд и позорище. Конечно, этот законопроект нужно принимать, — заявил «Известиям» коммунист, глава комитета по региональной политике Николай Харитонов.
Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также считает, что инициатива будет поддержана фракцией.
— Домашние животные — это члены семьи. Их изъятие недопустимо. Поэтому уверен, что всё разумное человечество поддержит такой запрет, — отметил в разговоре с «Известиями» парламентарий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Депутат рассказал, что сегодня по действующему Гражданскому кодексу даже транспортное средство в России могут эвакуировать, когда там будет находиться кошка или собака. Они могут умереть, но это не останавливает тех, кто занимается эвакуацией, отметил парламентарий. По его словам, фракция внесла законопроект о запрете таких действий в Госдуму, однако он не принят.
А вот коллекторы в инициативе Владимира Бурматова позитива для себя не видят.
— Если животных запретят изымать, то это будет странно. Например, есть специфика сельской местности, где у человека, взявшего кредит, может быть табун лошадей. Как их можно не забрать, если он возьмет под него кредит? Лучше бы появился законопроект, в котором было бы прописано, как должно содержаться изъятое животное до момента выплаты долга, — заявил «Известиям» глава контрольного комитета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Дмитрий Теплицкий.
Политтехнолог Дмитрий Фетисов отметил, что законопроект пытались принять еще в 2015 году, однако тогда он поддержки не получил. Очевидно, что инициатива нарушала интересы и судебных приставов, и коллекторов, которые широко используют этот метод выбивания долгов. Сейчас, когда порядок в коллекторской деятельности призвал навести президент, проблем с принятием закона не возникнет, считает эксперт.

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