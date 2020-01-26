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Костюмов защиты уже не хватает: Китай не может определить источник происхождения коронавируса
26 января 2020, 21:54 • 176 • В мире
В Китае бьют тревогу – источник коронавируса нового типа не выявлен, и вместе с тем в стране допустили импорт костюмов биологической защиты: распространение эпидемии уже захватывает целые провинции. Уханю, где были выявлены первые заражённые, нужно 10 тыс. биозащитных костюмов в сутки, удовлетворена лишь половина спроса.
В Китае до сих пор не определились с источником происхождения коронавируса нового типа. По официальным данным, заражённых уже более 2 тысяч человек, подтверждено 56 летальных исходов.
При этом симптомы, подобные "уханьскому синдрому", отмечаются у почти 2,7 тыс. человек, однако их диагноз пока не подтверждён.
Пока в Китае вводятся особые меры по недопущению распространения заразы, мер защиты для заболевших уже не хватает. В частности, по данным Госкомитета КНР, Уханю нужно 10 тыс. биозащитных костюмов в сутки, но на данный момент удовлетворена лишь половина спроса.
Не исключено, допустили власти, что Китай может начать импорт средств биозащиты из-за эпидемии пневмонии.
Кроме того, предполагается, что число инфицированных в Китае может и дальше расти.
До тех пор, пока источник распространения заразы не выявлен, Управление по контролю и регулированию рынка, Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий и Государственное управление лесного хозяйства КНР ввели полный запрет на любые формы продаж и перевозку диких животных в связи с распространением в стране нового типа коронавируса.
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