Костюмов защиты уже не хватает: Китай не может определить источник происхождения коронавируса

В Китае до сих пор не определились с источником происхождения коронавируса нового типа. По официальным данным, заражённых уже более 2 тысяч человек, подтверждено 56 летальных исходов.

При этом симптомы, подобные "уханьскому синдрому", отмечаются у почти 2,7 тыс. человек, однако их диагноз пока не подтверждён.

Пока в Китае вводятся особые меры по недопущению распространения заразы, мер защиты для заболевших уже не хватает. В частности, по данным Госкомитета КНР, Уханю нужно 10 тыс. биозащитных костюмов в сутки, но на данный момент удовлетворена лишь половина спроса.

Не исключено, допустили власти, что Китай может начать импорт средств биозащиты из-за эпидемии пневмонии.

Кроме того, предполагается, что число инфицированных в Китае может и дальше расти.

До тех пор, пока источник распространения заразы не выявлен, Управление по контролю и регулированию рынка, Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий и Государственное управление лесного хозяйства КНР ввели полный запрет на любые формы продаж и перевозку диких животных в связи с распространением в стране нового типа коронавируса.