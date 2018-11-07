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Костин пообещал публично ответить на отказ приглашать его в Давос

07 ноября 2018, 07:39  •  43 • Политика
Глава ВТБ Андрей Костин в открытом письме изложит свои мысли о решении организаторов экономического форума в Давосе не посылать ему приглашение.
Комментарии главы ВТБ Андрея Костина по поводу решения не приглашать его на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) будут изложены публично, в открытом письме, сообщила пресс-служба российского банка.
Как сообщается, Костин уже обсудил ситуацию с основателем ВЭФ Клаусом Швабе. Организаторы форума при этом категорически отказываются от каких-либо комментариев.
Ранее Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что приглашения в Давос не получат Костин, а также совладелец «Русала» Олег Дерипаска и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Утверждалось, что их участие было отклонено в связи с американскими санкциями против России.
Очередная встреча политиков и бизнесменов в швейцарском Давосе, посвященная проблемам глобализации, пройдет в конце января.

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