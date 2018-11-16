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Костенюк не смогла выйти в финал чемпионата мира по шахматам

16 ноября 2018, 18:54  •  43 • Украина
Россиянка Александра Костенюк не смогла выйти в финал чемпионата мира по шахматам, проходящего в Ханты-Мансийске.
 
РИА Новости
 

В полуфинале Костенюк в двух партиях проиграла действующей чемпионке мира китаянке Цзюй Вэньцзюнь со счётом 1,5:0,5.

Другая россиянка, Екатерина Лагно, сыграла вничью в двух партиях полуфинала с Марией Музычук с Украины. Победительница противостояния определится на тай-брейке, который будет сыгран 17 ноября.

Ранее Карлсен и Каруана сыграли вничью в пятом матче поединка за шахматную корону.

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