Россиянка Александра Костенюк не смогла выйти в финал чемпионата мира по шахматам, проходящего в Ханты-Мансийске.

В полуфинале Костенюк в двух партиях проиграла действующей чемпионке мира китаянке Цзюй Вэньцзюнь со счётом 1,5:0,5.

Другая россиянка, Екатерина Лагно, сыграла вничью в двух партиях полуфинала с Марией Музычук с Украины. Победительница противостояния определится на тай-брейке, который будет сыгран 17 ноября.

Ранее Карлсен и Каруана сыграли вничью в пятом матче поединка за шахматную корону.