Косовский памятник. Торжество военных преступников в центре Европы • 35 • Война









Преступники воздвигают памятники преступникам

При этом Олбрайт прибыла не просто так, а на открытие собственного памятника. Гостей встретил так называемый косовский президент Хашим Тачи, бывший полевой командир «Армии освобождения Косово» (ОАК). Если бы в мире было чуть больше правосудия и меньше двойных стандартов, то Тачи не был бы президентом государства, официально даже не признанного на международном уровне. Он сидел бы на скамье подсудимых за совершенные им преступления, в том числе, за участие в торговле человеческими органами (о чем писала бывший прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте). А рядом с ними сидели бы и Клинтон с Олбрайт.



Но, поскольку в мире продолжают царить двойные стандарты, эти люди не сидят за решеткой, а празднуют двадцатилетие своего беззакония. Более того, именем Клинтона назван бульвар в «столице» Косово Приштине. Именем Олбрайт — площадь в этом городе. Да еще им обоим установлены памятники. В придачу Клинтон получил на церемонии из кровавых рук Тачи орден Свободы. Он произнес речь, заявив:

Я думаю, что весь мир сегодня, со всеми его потрясениями, может смотреть на Косово как на пример демократии и приверженности улучшению, росту и жизни в мире со всеми соседями.



Беспредел

Впрочем, даже сейчас говорить о мире — настоящее кощунство. За пару недель до этого в мятежном балканском регионе произошли события, которые показали, что Косово остается кровоточащей раной в центре Европы. 28 мая рано утром на северную часть края, где проживают сербы, напал так называемый косовский спецназ. Под прикрытием антикриминальной операции совершено нападение на сербов. В ходе столкновений пострадали сотрудники международной миссии ООН, включая гражданина России Михаила Краснощекова. Он был задержан и жестоко избит, несмотря на то, что обладал дипломатической неприкосновенностью. Его еще и объявили персоной нон грата в псевдогосударстве Косово.



10 июня инцидент разбирался на заседании Совета Безопасности ООН. Российская сторона требует извинений за случившееся. Но, как отметил первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский, вместо извинений за разбойничьи действия прозвучали лишь ложь и инсинуации.



Выступила представитель Косово Влера Читаку, заявившая, будто бы российский дипломат виноват сам — он якобы мешал действиям полиции, не предъявил удостоверения, да и со здоровьем у него все в порядке. Это неудивительно: ведь ее хозяева в Вашингтоне считают, что и в самом Косово все в порядке — там царят мир и благополучие. Да и с самой Югославией ничего страшного не случилось: подумаешь, побомбили в течение 78 дней. Это же исключительно для блага!



А двадцать лет назад…

Так уж вышло, что заседание СБ ООН прошло ровно через двадцать лет после другого заседания — того, на котором была принята резолюция под номером 1244. Согласно этой резолюции, Косово является неотъемлемой частью Югославии, кроме того, документ предусматривал защиту всех беженцев.



Резолюция, впоследствии цинично растоптанная Западом, была принята 10 июня 1999 года — в день, когда официально была прекращена варварская операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Тогда тысячи сербов бежали следом за отступавшей армией СРЮ. В край входили силы стран НАТО, хотя, согласно договоренностям, должны были войти миротворцы ООН. Кстати, сами договоренности были достигнуты еще 3 июня 1999 года, но целую неделю после этого страна еще подвергалась бомбардировкам — в отместку за сопротивление превосходящим силам Североатлантического альянса.



С экранов телевизоров лились сладкие речи о победившей демократии. Эти речи льются и до сих пор, как видно по состоявшейся в Приштине церемонии с участием Клинтона и Олбрайт.



Вспоминается и другое — как в октябре прошлого года в Белград прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он выступил перед сербскими студентами, пояснив им, что их страну бомбили исключительно для «защиты мирного населения». А чтобы растрогать аудиторию еще больше, Столтенберг рассказал о том, как в детстве впервые попробовал мороженое именно в Белграде (его отец являлся послом Норвегии в Югославии).



Если послушать хоть Столтенберга, хоть Клинтона с Олбрайт, создается впечатление, будто бы действительно они пришли на Балканы с мирными целями, неся мир и демократию. Только реальность иная: военная операция НАТО являлась незаконной агрессией, была начата без решения Совета Безопасности ООН. В ее ходе уничтожено около трех тысяч жизней. И это не считая жизней сербов, которые были убиты за эти двадцать лет в Косово.





А тем, кто поставил памятник Мадлен Олбрайт (а ранее — Клинтону), стоило бы помнить о том, что в результате натовских бомбардировок гибли не только сербы. Так, 13 мая 1999 года под удар авиации альянса попала албанская деревня Кориша. Число погибших неизвестно до сих пор — «Human Rights Watch» насчитала 48 жертв, а югославское агентство ТАНЮГ сообщало тогда, что погибли 87 человек. Еще десятки получили ранения.



Но военные преступники, как и те, кто ставит им памятники, предпочитают об этом забыть. Неудобная правда, способная испортить такой хороший праздник! Уж лучше заявлять миру о «победе демократии». Потому что, если весь мир вспомнит правду, то эта гоп-компания угодит за решетку вместо находящихся в тюрьмах Гаагского трибунала сербов. Военные преступники торжественно явились на место преступления, совершенного ими двадцать лет назад. Бывший президент США Билл Клинтон и бывший госсекретарь той же страны Мадлен Олбрайт приехали в созданное ими псевдогосударство Косово, чтобы отпраздновать годовщину ввода войск НАТО в этот край, насильственно и кроваво отторгнутый от Сербии.При этом Олбрайт прибыла не просто так, а на открытие собственного памятника. Гостей встретил так называемый косовский президент Хашим Тачи, бывший полевой командир «Армии освобождения Косово» (ОАК). Если бы в мире было чуть больше правосудия и меньше двойных стандартов, то Тачи не был бы президентом государства, официально даже не признанного на международном уровне. Он сидел бы на скамье подсудимых за совершенные им преступления, в том числе, за участие в торговле человеческими органами (о чем писала бывший прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте). А рядом с ними сидели бы и Клинтон с Олбрайт.Но, поскольку в мире продолжают царить двойные стандарты, эти люди не сидят за решеткой, а празднуют двадцатилетие своего беззакония. Более того, именем Клинтона назван бульвар в «столице» Косово Приштине. Именем Олбрайт — площадь в этом городе. Да еще им обоим установлены памятники. В придачу Клинтон получил на церемонии из кровавых рук Тачи орден Свободы. Он произнес речь, заявив:Впрочем, даже сейчас говорить о мире — настоящее кощунство. За пару недель до этого в мятежном балканском регионе произошли события, которые показали, что Косово остается кровоточащей раной в центре Европы. 28 мая рано утром на северную часть края, где проживают сербы, напал так называемый косовский спецназ. Под прикрытием антикриминальной операции совершено нападение на сербов. В ходе столкновений пострадали сотрудники международной миссии ООН, включая гражданина России Михаила Краснощекова. Он был задержан и жестоко избит, несмотря на то, что обладал дипломатической неприкосновенностью. Его еще и объявили персоной нон грата в псевдогосударстве Косово.10 июня инцидент разбирался на заседании Совета Безопасности ООН. Российская сторона требует извинений за случившееся. Но, как отметил первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский, вместо извинений за разбойничьи действия прозвучали лишь ложь и инсинуации.Выступила представитель Косово Влера Читаку, заявившая, будто бы российский дипломат виноват сам — он якобы мешал действиям полиции, не предъявил удостоверения, да и со здоровьем у него все в порядке. Это неудивительно: ведь ее хозяева в Вашингтоне считают, что и в самом Косово все в порядке — там царят мир и благополучие. Да и с самой Югославией ничего страшного не случилось: подумаешь, побомбили в течение 78 дней. Это же исключительно для блага!Так уж вышло, что заседание СБ ООН прошло ровно через двадцать лет после другого заседания — того, на котором была принята резолюция под номером 1244. Согласно этой резолюции, Косово является неотъемлемой частью Югославии, кроме того, документ предусматривал защиту всех беженцев.Резолюция, впоследствии цинично растоптанная Западом, была принята 10 июня 1999 года — в день, когда официально была прекращена варварская операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Тогда тысячи сербов бежали следом за отступавшей армией СРЮ. В край входили силы стран НАТО, хотя, согласно договоренностям, должны были войти миротворцы ООН. Кстати, сами договоренности были достигнуты еще 3 июня 1999 года, но целую неделю после этого страна еще подвергалась бомбардировкам — в отместку за сопротивление превосходящим силам Североатлантического альянса.С экранов телевизоров лились сладкие речи о победившей демократии. Эти речи льются и до сих пор, как видно по состоявшейся в Приштине церемонии с участием Клинтона и Олбрайт.Вспоминается и другое — как в октябре прошлого года в Белград прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он выступил перед сербскими студентами, пояснив им, что их страну бомбили исключительно для «защиты мирного населения». А чтобы растрогать аудиторию еще больше, Столтенберг рассказал о том, как в детстве впервые попробовал мороженое именно в Белграде (его отец являлся послом Норвегии в Югославии).Если послушать хоть Столтенберга, хоть Клинтона с Олбрайт, создается впечатление, будто бы действительно они пришли на Балканы с мирными целями, неся мир и демократию. Только реальность иная: военная операция НАТО являлась незаконной агрессией, была начата без решения Совета Безопасности ООН. В ее ходе уничтожено около трех тысяч жизней. И это не считая жизней сербов, которые были убиты за эти двадцать лет в Косово.А тем, кто поставил памятник Мадлен Олбрайт (а ранее — Клинтону), стоило бы помнить о том, что в результате натовских бомбардировок гибли не только сербы. Так, 13 мая 1999 года под удар авиации альянса попала албанская деревня Кориша. Число погибших неизвестно до сих пор — «Human Rights Watch» насчитала 48 жертв, а югославское агентство ТАНЮГ сообщало тогда, что погибли 87 человек. Еще десятки получили ранения.Но военные преступники, как и те, кто ставит им памятники, предпочитают об этом забыть. Неудобная правда, способная испортить такой хороший праздник! Уж лучше заявлять миру о «победе демократии». Потому что, если весь мир вспомнит правду, то эта гоп-компания угодит за решетку вместо находящихся в тюрьмах Гаагского трибунала сербов. Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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