Косовский кризис: Вучич – не Асад, Сербия – не Сирия

Автор:

Гасанов Камран

Завершение войны в Югославии и де-факто отделение непризнанного Косово от Сербии не завершили противостояние на Балканах. В Сербии сохранились три албанских анклава — Медведжа, Прешево и Буяновац. На территории Косово существует два крупных региона с компактным проживанием сербов: Косовска-Митровица на северной границе с Сербией и более мелкий регион Штрпце на южной границе с Македонией.

Косово недостаточно того, чтобы Сербия признала его независимость. Приштина стремится поглотить населённые сербами два анклава, а в идеале — присоединить ещё и три албано-мусульманских региона, контролируемые Белградом. Сегодняшние действия косовской полиции направлены на решение первой задачи.

Выдавливание сербов из Косово

Утром 28 мая косовский спецназ начал масштабную операцию на севере региона Косовска-Митровица и в муниципалитете Зубин-Поток. В результате рейда были задержаны около 23 человек — сербские полицейские и мирные жители. Среди них были боснийцы и гражданин России Михаил Краснощёков, работающий в миссии ООН.

Аресты вызвали столкновения сербов с албанским спецназом. Сербы соорудили около четырёх баррикад для того, чтобы преградить путь машинам косовского спецназа. По сообщению сербского телеканала РТС, косовская полиция прорвала несколько баррикад, применила слезоточивый газ и закидала протестующих шоковыми бомбами. В ход пускали и огнестрельное оружие.

Во время столкновений в Зубин-Потоке пострадали и были ранены несколько человек, включая Краснощёкова. В настоящий момент они находятся в больнице.

Власти Косово спецоперацию называют борьбой с преступностью. Премьер-министр самопровозглашённой республики Рамуш Харадинай заявил, что меры направлены на борьбу с контрабандой, ОПГ и коррумпированными сотрудниками полиции и таможни.

Премьер-министр самопровозглашённой республики Рамуш Харадинай Косово. Фото: www.globallookpress.com

В Белграде сказкам о гарантии безопасности не верят, а в происходящем усматривают попытку запугать и выдавить сербское население из северных регионов Косово. Президент Сербии Александр Вучич привёл армию в полную боевую готовность и перебрасывает части к границе Косово. Директор канцелярии по Косово в кабинете Вучича Марко Джурич заявил, что если Приштина не прекратит операции, то Белград «отреагирует уже в течение дня».

Захарова напугала Тачи

На Смоленской площади инцидент тоже назвали «провокацией», нацеленной на устрашение и выдавливание сербского населения из северных районов Косово. Посол России в Сербии Александра Чепурина потребовала немедленно освободить Краснощёкова. В Москве отмечают, что косовский спецназ нарушил договорённости между Белградом и Приштиной о том, что косовские силовики не будут вторгаться в сербские анклавы. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова считает кризис следствием «многолетнего потакания им со стороны ЕС и США».

К словам Захаровой в Белграде отнеслись серьёзно. Президент Косово Хашим Тачи бросился объяснять причину ареста Краснощёкова.

Акция предпринята на обширной территории Косово. Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции,

– заявил Тачи, передает «РИА Новости».

Дабы не дразнить лишний раз Кремль, даже такой, который не признает Косово, Тачи приказал освободить Краснощёкова. А вот ультиматумы Вучича, похоже, не сильно волнуют Приштину. Сербов выпускать никто не собирается.

Пойдёт ли Вучич на военные действия?

Угрозы Вучича закономерны. Сербский президент стремится защитить права своих граждан на территории, незаконно отделившейся от Сербии в 2008 году. Но пойдёт ли Вучич на военные действия? По ту сторону границы ему будут противостоять не только новообразованные силы армии Косово, но и НАТО, который уже предостерёг Белград от ввода войск в Косовска-Митровицу.

Сербский президент стремится защитить права своих граждан на территории, незаконно отделившейся от Сербии в 2008 году.Но пойдёт ли Вучич на военные действия? Фото: www.globallookpress.com

Глава общества русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост» Любомир Радинович отмечает, что, несмотря на то, что чаша терпения Белграда скоро переполнится, военные действия Сербии сдерживают геополитические реалии.

Реалии такие, что Сербия не управляет территорией Косово и не имеет там силовые структуры. Поэтому любая попытка сделать что-то фактически могла бы привести к мгновенной войне. Войну всё-таки нужно пытаться избежать до последнего,

– рассказал Радинович в интервью Царьграду.

США и страны НАТО, пользуясь ограничениями Белграда, поощряют безнаказанные действия косовских властей, отмечает эксперт.

Сербский президент стремится установить мир с Косово, дабы облегчить свой путь в Европейский союз. Без признания Приштины в Брюсселе не готовы пускать Белград в ряды ЕС. После вступления Черногории в НАТО Сербия лишилась свободного выхода к морю. Когда в альянс примут Македонию, Белград будет полностью окружён натовскими странами. Кроме того, большая часть сербского экспорта ориентирована на Запад, поэтому её могут задушить санкциями.

Военный эксперт Александр Перенджиев усматривает в провокациях попытку втянуть Белград в Североатлантический альянс.

«Вучич чётко заявил, что в НАТО вступать не будет. И вот это некая месть и Вучичу, и Сербии. Раз не хотите вступать в НАТО, получите и распишитесь», — сказал Перенджиев.

По его мнению, Россия может принять военные меры для защиты Сербии только при условии, если она станет полноправным членом ОДКБ.

Косовский кризис — детище Горбачёва

Говоря о сегодняшнем кризисе, стоит, конечно, вспомнить предысторию. Безопасность сербов и православных на Балканах всегда находилась в прямо пропорциональной зависимости от мощи России. Своей независимостью балканские страны обязаны Российской империи, которая отвоевала им суверенитет в ходе 12 русско-турецких войн. Корни сегодняшнего кризиса восходят к правлению Михаила Горбачёва. Развалив СССР, он открыл путь и к развалу Югославии.

Последователь Горбачёва в деле разрушения уже Российской Федерации Борис Ельцин пытался создать видимость того, что русские всё ещё поддерживают братьев-сербов. Когда 24 марта 1999 года НАТО приступил к бомбардировкам Белграда, летевший в США председатель правительства Евгений Примаков в знак протеста развернул самолёт над Атлантикой. Летом того же года состоялся марш-бросок батальона ВДВ, установившего контроль над аэропортом Приштины. Но политические шаги Ельцина свели на нет тактическую победу российской армии. Как потом напишет госсекретарь США Мадлен Олбрайт: «Всё кончилось тем, что президент Ельцин позвонил Клинтону и предложил укрыться вдвоём на «корабле, подводной лодке или каком-нибудь острове, где никто нам не помешает», чтобы спокойно решить проблему».

После стратегического провала на Балканах очень сложно изменить ситуацию в регионе. Но не невозможно. Сирийский опыт доказал, что Россия может вернуться в свои старые сферы влияния. Но для этого требуется желание не только Москвы, но и принимающей стороны. Президент Сербии пытается усидеть сразу на двух стульях, намекает на признание Косово и отдаёт приоритет ЕС. Нужно ли с помощью армии вписываться за такого президента, большой вопрос. Другое дело — гражданин России Краснощёков, но его косовская полиция уже отпустила.